Důraz na vývoj deskových her

Trochu překvapivě došlo oproti minulým ročníkům k nárůstu přednášek týkajících se deskových her a jejich převedení do digitální podoby. „My si myslíme, že mezi herní vývoj patří nejen digitální, ale také deskové hry, a proto jsme chtěli rozšířit naši cílovou skupinu i o tyto hráče. Hlavně pak proto, že na československé scéně neexistuje konference zaměřující se čistě na deskové hry. Do budoucna ovšem plánujeme také rozšířit náš program například o VFX a samotnou animaci,“ sdělil nám Roman Vanke, marketingový specialista pořadatelské firmy GameDev Area. Pátý ročník konference byl pořádaný po tříleté pauze zapříčiněné pandemií koronaviru, což komplikovalo i organizaci letošního ročníku.

„Proces přípravy celé konference je strašně dlouhý. Bylo potřeba se po pauze pořádně nakopnout, začít makat a komunikovat s našimi partnery. Samotný koncept během covidu nabral trochu jiný směr, ale to také proto, že se náš organizační tým za poslední tři roky rozrostl. Samotný prvopočátek plánu na další ročník Game Accessu ale vznikl již v roce 2020,“ dodal Roman Vanke.

Od deskovek do Riot Games

To, že mezi vývojem deskových a počítačových her není zas takový rozdíl, dokázal příběh herní designérky a producentky Victorie Caña. V jejím výstupu pojmenovaném From Indie to AAA vyprávěla svůj životní příběh. Od dětství přes studium na univerzitě až po to, co ji vedlo k vytvoření deskové hry Gladius a následné práci pro Riot Games. Nastínila také několik základních pravidel důležitých pro vývoj samotné hry a poradila co dělat, když máte sen pracovat ve větších studiích. Po zkušenosti z obou odvětví si ale nemyslí, že by jednou hraní deskových her mělo zcela zaniknout. „Já digitalizaci deskových her velice vítám. Když jsem bydlela v Seattlu, chodila jsem do jednoho klubu, kde jsme každý týden s přáteli hráli různé prototypy deskových her. Během pandemie jsme to ovšem dělat nemohli. To nás naučilo, že přestože to bylo jiné, než hrát osobně, mohli jsme se najednou propojit s lidmi z celého světa. Navíc některé hry, jako třeba Gloomhaven jsou v digitální formě lepší, protože nemusíte hlídat každý jednotlivý tah,“ svěřila se Victorie Caña.

O jednu z nejpůsobivějších přednášek se postaralo brněnské studio Madfinger, které momentálně připravuje střílečku z první osoby s co možná nejrealističtější a nejuvěřitelnější fyzikou. Proto zaměstnala konzultanta a bývalého vojáka Ondřeje „Spyciho“ Spicara, co má za sebou několik misí v Afghánistánu a na Mali. „Spicey hraje s jedním z našich zakladatelů v kapele, takže to bylo spíš štěstí. Nemuseli jsme nikoho shánět, věděli jsme, že je to fajn kluk a hodně toho umí,“ řekl nám CEO a spoluzakladatel Madfinger Games Marek Rabas. Madfinger byl zároveň jedním z generálních partnerů Game Accessu.

„Organizace je letos úplně super. Já mám Jakuba Bedecse rád a myslím si, že pro herní průmysl dělá strašně moc. Je tedy škoda, že celá akce není více podporovaná ze strany vyšších mocností, protože by to mohlo být mnohem větší. Jakub je schopný z toho udělat perfektní konferenci na úrovni celé střední Evropy.“ Zároveň také předpokládá, že zatím neohlášený projekt koncem příštího roku spustí předběžný přístup.

Konferenci zakončilo předávání cen

Po celou konferenci si šlo v pavilónu vyzkoušet několik indie her, které mezi sebou vzájemné soutěžily o finančně zajímavou výhru. Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to: Best Gameplay, Best Art a Best Game. Ve všech třech těchto kategoriích se nominovala hra 1428: Shadows over Silesia od KUBI Games, ale bohužel ani jednou nevyhrála. Cenu za nejlepší gameplay získala hra BZZZ! Together in Power od DVD Unicors a za nejlepší umělecké ztvárnění FixFox od Rendlike. Cenu nejlepší hry konference Game Access pak získala akční adventura ze slovenského studia Black Deer Games Juro Jánošík. Finální večírek se pak odehrával na hradě Špilberk.