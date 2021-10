Podnikatel Richard Benýšek v souvislosti se svou nabídkou na odkup zkrachovalé kožešnické obchodní společnosti Kara Trutnov odmítl, že by jeho nabídka byla myšlena obstrukčně. Benýšek to dnes uvedl v prohlášení zaslaném ČTK. Benýškovu nabídku na pondělním jednání věřitelů na krajském soudu označil za účelovou obstrukci Tomáš Raška z investiční společnosti Natland, která je největším věřitelem Kary a připravila její reorganizační plán.

Zavřená prodejna Kary. | Foto: ČTK

"Nejsem ani věřitelem, ani akcionářem či zaměstnancem úpadce, takže důvod k obstrukcím bych těžko hledal," uvedl Benýšek. Na pondělní schůzi, kde věřitelé schvalovali reorganizační plán, Benýšek přítomen nebyl. K tomu v prohlášení uvedl, že neměl důvod k jednání přijít, protože by to soud i věřitelé mohli považovat za zasahování do insolvenčního řízení.