„Počkám, až bude mít vláda vše pořádně promyšlené a nebude mít na kluby nesmyslné požadavky,“ míní Čejka. Tomu nejvíce vadí, že vládní plán sice počítá v pondělí s otevřenými kluby, ale jeho návštěvníci v nich nesmí tancovat: „To je jako kdyby řekli, že se sice můžeme koupat v bazénu, ale nesmí v něm být voda. Počkáme tedy, až vše bude stoprocentní a vládní návrhy nebudou obsahovat nesmysly,“ nechal se slyšet majitel Denoche a odkázal i na slova ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

Ten také s tímto rozhodnutím nesouhlasí a chce o podmínkách v kultuře ještě jednat. „Jak je možné, že v restauracích a hospodách se bude od rána popíjet s jakkoliv provedeným testem, zatímco do divadel a na koncerty budou muset lidé v té samé době chodit s respirátorem, testem provedeným profesionálním zdravotníkem, nebo se složitě testovat na místě před akcí?“ rozohnil se na svém twitteru ministr kultury.

Testování by bylo prodělečné

Problém s testováním vidí i Luděk Čejka. Ten si neumí představit, že by si promotér jakékoliv takové akce postavil před klub testovací stan: „Jednak by to bylo prodělečné a druhá otázka zní, kdo by sem šel testovat. Stále se mluví o tom, že je nedostatek zdravotního personálu. A umíte si představit, že by nemocnicím produkce lákali sestřičky na hudební produkci? To je přeci další nesmysl.“

Kdy se tak brány Denoche, které se uzavřely na začátku října minulého roku, znovu otevřou, je podle Luďka Čejky stále ve hvězdách: „Doufám, že vláda dojde k rozumnému kompromisu. A to co nejdříve. Podle mého se však náš klub, a myslím si i že řada ostatních v republice, otevře až na přelomu června a července.“

Jeden „hudební ústupek“ přesto vláda udělala. Od pondělí bude nově umožněna činnost pěveckých sborů při dodržení podmínek, že ve skupině bude nejvýše 30 osob, mezi osobami budou dodržovány rozestupy minimálně 2 metry a s výjimkou samotného zpěvu budou mít všechny přítomné osoby respirátor. Vedoucí pěveckých sborů budou muset vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření hygieny.