Jako vítěz krajského kola se dostal do celorepublikového finále. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2021 a Moneta Živnostník roku 2021 se uskuteční 7. prosince na pražském Žofíně.

Dominik Mervart zvítězil rovněž v doprovodné kategorii Moneta Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonal nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál.

K cukrařině to Dominika Mervarta táhlo odmala. Ve dvanácti letech začal péct a rozhodl se, že bude cukrářem a následně se jím i vyučil. Po cukrařině vystudoval mikrobiologii a chemii zakončenou maturitou na potravinářské škole, aby řemeslu dokázal více porozumět. Pak už mu nic nebránilo vrhnout se na to, co ho baví a začít podnikat. Našel kavárnu, která začala odebírat jeho dezerty a pronajal si kuchyň.

"První rok byl náročný. Neměl jsem úspory, ani stálé zákazníky. Byl to krok do neznáma, ale měl jsem před sebou sen, který jsem si chtěl splnit," vzpomíná Dominik Mervart. Před dvěma lety otevřel ve Dvoře Králové nad Labem první kavárnu, která vzbudila rozruch a stala se oblíbenou. Začal dovážet dorty do kaváren, restaurací a špičkových hotelů a stal se jedním z největších výrobců v kraji. Nyní má padesát zákazníků, kterým dováží. Přesně na rok a den otevřel kavárnu s příznačným jménem "Moje druhá", kde nabízí i slané výrobky. Na příští rok plánuje novou výrobnu. Za největší úspěch považuje to, že může každý den ráno vstát a jít dělat to, co ho baví.