Návrhy ministra práce a sociálních věcí na změny v pracovních záležitostech? Podle hradeckých zaměstnavatelů i úřadů práce obsahují některé dobré nápady. Děs a hrůza, tvrdí naopak odboráři.

„Těžko se o tom hovoří, když je znám pouze záměr, ale ne konkrétní podoba,“ řekl ředitel Úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák. Dodal, že pokud bude legislativa dobře připravená, mohly by některé uvažované záměry pomoci zaměstnanosti. „Nápad vázat odstupné na délku pracovního poměru je rozumný. Zaměstnavatelé by se nemuseli obávat přijímat v době nejistoty zaměstnance,“ tvrdí. Za diskutabilní a otevřený k jednání naopak považuje návrh na prodloužení možnosti uzavírání smluv na dobu určitou.

Prodloužení možnosti uzavírání smluv na dobu určitou vítá i jednatel hradecké firmy Stavremo Petr Jedlinský. „Pro zaměstnavatele by to znamenalo velké plus,“ soudí.

Zaměstnavatelé tento záměr, pokud se jej podaří prosadit, vítají. „Víte, jak to dnes je se zakázkami. Firmy, které se obávají, že je za čas nebudou mít, přijmou lidi na dobu určitou. Nemusí se tak bát, že poté budou muset platit vysoké odstupné,“ domnívá se ředitel hradecké společnosti Foma Bohemia Ivan Tvrdík. Nápad na zrušení pobírání podpory v nezaměstnanosti, pokud dá výpověď sám zaměstnanec, považuje za „až moc tvrdý“.

„Jsou známé případy, že firma přestala vyrábět, lidi neplatila, dali proto výpověď, ale nakonec jim nová práce nevyšla. Ti by potom mohli zůstat bez prostředků,“ předvídá i možná úskalí.

Odboráři proto bijí na poplach. „Firmy si tím budou řešit svou ekonomickou situaci, a zaměstnanci budou v jejich područí. Vemte si, že by prakticky nemohli dát výpověď. Nebo smlouvy na dobu určitou. Takový člověk žije neustále v nejistotě a nemá šanci na hypotéku, aby si vyřešil bydlení. Lidem nezbude, než dělat a držet hubu,“ nebere si servítky hradecký odborový předák Karel Vaněk.

Jaké změny ministr plánuje:

* Prodloužení možnosti uzavírat smluvy na dobu určitou. To by mělo být místo současných dvou let možné až po dobu pěti let.

* Podá–li zaměstnanec sám výpověď, nedostane podporu v nezaměstnanosti

* Možnost uzavírání dohod o provedení práce až na 300 hodin, přičemž nyní je to 150 hodin.

* Odstupné podle odpracovaných let

* Zrušení možnosti přivýdělku při pobírání podpory v nezaměstnanosti