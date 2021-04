Velikonoční kraslice i perníčky z dílen novopackých cukrářů budou letos na svátečních stolech chybět, ale na výrobu kuřátek z bílkového krému mistrové zmobilizovaly všechny síly.

„Cítíme se opuštěně a už se těšíme, jestli se nám děti vrátí,“ povzdychla si vedoucí odborného výcviku cukrářů střední školy gastronomie a služeb Božena Vaňková.

Děti do dílen společně nesmí, a tak škola nedávno přišla s náhradním řešením alespoň pro žáky, kteří se připravují na závěrečné zkoušky. Jim nabízí individuální konzultace. To znamená, že na každé dílně je jeden žák s učitelem. „Děti se ke konzultacím, které probíhají dva dny, hlásí samy. Je o ně zájem,“ potvrzuje Božena Vaňková. „Žáci mají možnost si vyzkoušet výrobu dortu a výrobek k závěrečným zkouškám. Je znát, že některým praxe chybí, spoustu věcí zapomněli,“ doplňuje učitelka odborného výcviku Eliška Hebká.

Třeťačka Tereza Malá pracuje individuálně v jedné z dílen, „Přihlásila jsem se, protože teď to máme složitější. Chtěla jsem si něco vyzkoušet,“ říká nad hmotou, kterou ozdobí dort. Tereza i doma vyrábí některé zákusky, ale sama uznává, že praxe pod dohledem odborníka ji prostě chybí.

V okolních dílnách se činí mistrové.

„Na Velikonoce máme objednáno asi devět set kuřátek, takže to musíme zvládnout,“ volá na nás z expedice Bohuslava Kuhnová.

To už stojíme u šlehacího stroje, který šlehá bílky s cukrem na bílkový krém.

„Vyšleháme bílky a postupně přidáváme třetinu cukru, zbytek svaříme s vodou na silný let, což je bublinkový řetězec a ještě horký zašleháváme do bílků. Hmotu necháme znovu vyšlehat a nakonec přidáme vanilkový cukr,“ popisuje Božena Vaňková vznik oblíbeného krému. Pořádně vyšlehané bílky a správný cukerný rozvar, to je prý záruka úspěchu. A pak už hbité ruce kmitají s naplněnými sáčky a vytváří kuřátka, které další kolegyně máčí v polevě a zdobí.

Z expedice čerstvě vylíhlá kuřátka míří do novopackých cukráren.

Rušno v dílně má i pekařský mistr Rudolf Eliáš, který si ale postěžoval, že na konzultace chodí málo dětí a tak je na všechno sám. Na velikonoční stůl napekl 150 mazanců a biskupských beránků.