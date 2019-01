Trutnovsko - Hledáme nejoblíbenější hospůdku roku 2012. Tu, kde je nám fajn. Máte rádi příjemné posezení s lahodným jídlem a k tomu výborné pivko nebo vínko? Váš Deník hledá nejoblíbenější hospůdku, restauraci, pizzerii, bar, vinárnu, pivovar a nebo cukrárnu v regionu. Zapojte se do soutěže!

Protože Deník jste především Vy, čtenáři, pak šanci rozhodnout o nejoblíbenější „Hospůdce" roku 2012 máte právě Vy.

A co by ona nej… „Hospůdka 2012" měla mít, aby získala právě Váš hlas?

To je jednoduché. V té „Hospůdce" (nebo restauraci, pizzerii, baru, vinárně, pivovaru, cukrárně) musí dobře vařit (nebo péct), podávat kvalitní víno, točit správně vychlazené pivo se správnou mírou a hustou pěnou. Musí tam být útulno s příjemným a usměvavým personálem, který na Vás bude mít vždy čas a splní Vám skoro každé přání. Je to právě ta „Hospůdka", do které rádi chodíte posedět s rodinou nebo se svými přáteli? Každý čtvrtek zveřejníme v tištěném vydání Krkonošského deníku i jeho internetové podobě fotografie a texty z „Hospůdek" v regionu.

Je mezi nimi ta Vaše?

Vystřihněte kupon z tištěného vydání Deníku, vyplňte jej a pošlete nebo přineste adresu Krkonošský deník, Bulharská 140, 541 01, Trutnov. Odměníme „Hospůdku" s nejvyšším počtem hlasů, ale také tři čtenáře, kteří pro ni hlasovali.



Soutěž trvá od 14. 6. – 2. 8. 2012!