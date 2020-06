Nábytkářská firma IKEA po deseti letech úvah a spekulací otevřela v Hradci Králové. Oproti dřívějším plánům ovšem nikoliv prodejnu, ale pouze výdejnu zboží z eshopu.

Ilustrační foto.

Švédský nábytkářský gigant tento týden otevřel první výdejní místo pro zboží z eshopu v Česku. Výdejna v Hradci Králové doplňuje síť prodejen v Praze, Brně a Ostravě. První zákazníci si mohli zboží z výdejního místa na západním okraji Hradce v areálu hypermarketu Albert odnést v pátek odpoledne. Otevřeno nyní bude tři dny v týdnu. Ve středu a v pátek od 14 do 19 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin. Zákazníci z hradeckého regionu tak už nebudou muset za nákupy v nábytkářském gigantu dojíždět až do Prahy a ušetří minimálně 200 kilometrů a dvě hodiny na cestách.