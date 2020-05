Azyl Život bez krutosti zachraňuje nejen hospodářská zvířata před nepříznivým osudem. Právě probíhá jarní část programu ČSOB pomáhá regionům, která nabízí možnost podpořit veřejně prospěšné projekty v krajích.

I opuštěná hospodářská zvířata potřebují pomoc | Foto: archiv ČSOB

ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.