O povaze velké proměny KB svědčí, že ji ve vybraných městech vysvětlují přímo členové představenstva. Jejich setkání s pracovníky KB v Hradci Králové jsme využili k rozhovoru s Janem Juchelkou, generálním ředitelem KB.

Novinky představil v královéhradecké PETROF Gallery management KB. Generální ředitel Jan Juchelka. | Foto: KB

Co je podstatou nové éry v činnosti KB?

Digitalizace a zjednodušení. Zavádíme nový komplexní bankovní systém, včetně mobilní aplikace KB+, zjednodušenou správu karet a zrychlení procesů vůbec. Začali jsme v roce 2020 a práci dokončíme do tří let, kdy do nového systému budou převedeni všichni klienti, fyzičtí občané i podnikatelé. Přechod je velice náročný, není nám známo, že by k podobné transformaci, přistoupila jiná banka v ČR.

Jaká role čeká v nových podmínkách vaše pobočky?

Máme necelých dvě stě poboček, což je optimální pro to, abychom byli lidem nablízku. Navzdory velkému pokroku v digitalizaci jsme a budeme bankou univerzální. Máme skvěle vyškolené zaměstnance, kteří klientům rádi pomůžou jak cestou moderních technologií, tak osobně. Pobočky dostávají nový vzhled hodný 21. století, který se zároveň nese v duchu funkčního minimalismu a udržitelnosti.

Jaké konkrétní vazby má KB na Hradec Králové?

S regionem i městem máme velmi živou spolupráci. Hradec má moderní flotilu vozidel hromadné dopravy, kterou elektrifikuje. Předpokládaná investice je až 370 milionů, z toho necelých 300 milionů bude dotace, a KB městu pomáhá s financováním. Spolupráce probíhá i v oblasti akademické, podporujeme zdejší univerzity a vysoké školy. A vidíme v nich obří potenciál jakožto budoucích kolegů a kolegyň, protože nabízíme různorodou škálu profesí. Není to jen bankéřina, ale i oblast IT nebo technických profesí. Současně hledáme i absolventy humanitních věd. V Hradci Králové má sídlo jedna z nejdůležitějších firem, což jsou Lesy ČR. Máme s nimi dlouhodobou spolupráci i v tak nečekané oblasti, jako jsou platební terminály. A v neposlední řadě se každý rok těšíme na Rock for People. KB je generálním partnerem toho evropsky významného hudebního festivalu, kde se snažíme kombinovat i naše aktivity v oblasti sponzoringu. Propojujeme Pražskou filharmonii s některým rockovým tělesem, podařilo se nám například dát dohromady spolupráci PKF s Vypsanou fixou. A snad se nám i v tomto bude dále dařit.

KB významně přispěla k budování sítě sdílených bankomatů. Co vás k tomu vede?

Přidaly se k nám Moneta Money Bank, UniCredit Bank a Air Bank. Spolu nabízíme působivou síť více než 2000 sdílených bankomatů. Ohlasy klientů i odborné veřejnosti jsou pozitivní.