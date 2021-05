Známé české kožešnické firmě Kara Trutnov od pondělí znovu šéfuje její bývalý dlouholetý majitel a ředitel Zdeněk Rinth. Ačkoliv byla na pokraji zániku, v pátek a sobotu chce otevřít prodejny v obchodních centrech po celé republice. Záchrana tradiční módní značky s koženým zbožím nabírá tento týden neuvěřitelné obrátky.

Prodejna Kary Trutnov v obchodním centru Futurum v Hradci Králové. | Foto: Deník/Jan Braun

Karu, která spadla kvůli dluhům ve výši 277 milionů korun do insolvence, vysvobodil bývalý majitel, trutnovský podnikatel Zdeněk Rinth ve spojení s investiční skupinou Natland. Rinthovi bylo letos koncem března sedmdesát. Do Kary nastoupil v říjnu 1973, kdy to byl státní podnik. Před třemi lety firmu prodal Michalu Mičkovi z investiční skupiny C2H. Teď je zpět. "Vstoupil jsem do hry proto, že jsem považoval za nezbytné zachránit Karu, aby nezkrachovala. Jsem aktivní člověk, nevydržel jsem se jen na to dívat a nadávat," vysvětluje Zdeněk Rinth důvody, proč se pustil do boje uchránit Karu před zánikem. "Jsem skálopevně přesvědčený, že to je reálné. Jinak bych něco takového nedělal. Bude to velmi náročné po všech stránkách, to je naprosto jasné. Ale pokud by to bylo jednoduché, tak to umí každý. To by nebylo nic pro mě," dodává.