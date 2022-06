Záchrana Kary se završuje, Zdeněk Rinth získal většinový podíl trutnovské firmy

"Doopravdy jsme měli strach, jak to s Karou dopadne. Dokud majitel z Prahy aspoň platil, tak to šlo, ale když jsme byli tři měsíce bez výplat, lidé začali odcházet a shánět si novou práci," vzpomíná na krušné chvíle, kdy to měla firma hodně nahnuté, Miroslava Ťahurová z Trutnova. Ta pracuje v Kaře osmnáctým rokem.

Firmu zachránil původní vlastník Zdeněk Rinth, od kterého Karu odkoupil Mička v roce 2018. Trutnovský podnikatel se spojil s investiční společností Natland a během rekordně krátké doby 13 měsíců společně vymanili firmu z insolvence, když úspěšně splnili reorganizační plán, schválený věřiteli. Rinth záchranu Kary financoval vložením vlastních téměř 100 milionů korun. Letos v dubnu se stal znovu hlavním majitelem, pětinový podíl má skupina Natland Group. Dnes zaměstnává zhruba 160 lidí.

Trutnovský podnikatel Zdeněk Rinth zachránil známou oděvní firmu Kara.Zdroj: Jan Bartoš

"Ve firmě jsme zůstali a věřili, že se situace zlepší, i když jsme měli veliké obavy. Někdo odešel, našel si jinou práci. Jsme strašně moc rády, že se panu Rinthovi podařilo Karu zachránit," říká Vlasta Kuhnová, která zrovna zkracuje rukávy na nové bundě podle přání zákazníka.

"Doufali jsme, že pana ředitele Rintha to doma nebude bavit a mohl by dát firmu dokupy," přiznává Ťahurová, k čemu se upínali zaměstnanci. "Vyčkávali jsme, co se bude dít, a vyplatilo se. Dopadlo to naštěstí dobře. Všechno funguje tak jako dříve, když tady byl pan Rinth. V době, kdy měl firmu jako majitel Mička, to byl zmatek a nezájem z jejich strany. To se vůbec nedá srovnat," naráží na odlišný přístup majitelů.

"Byl jsem skálopevně přesvědčený, že se podaří Karu zachránit, i kvůli tomu, že do toho šly se mnou všechny moje někdejší kolegyně. Sám člověk nezmůže nic. Přispěla k tomu celá karácká parta. Kara je od 1. dubna zachráněná oficiálně i právně. Na úspěšné záchraně firmy mají podíl všichni," zdůrazňuje Zdeněk Rinth.

Kara otevřela loni v květnu po covidu a odsouhlasení reorganizačního plánu věřiteli 25 prodejen v obchodních centrech v Česku a 7 na Slovensku. Ve dvanácti prodejnách neobnovila provoz. "Zejména kolekce podzim - zima byla velmi úspěšná. Líbila se zákazníkům, a to je podstatné. Naše výrobky kupovali a významným způsobem se podíleli na záchraně Kary. Neskromně si myslím, že zákazníci oceňují to, že česká firma je schopná se zachránit a vyhrabat z takové situace, v jaké Kara byla. Nejsme žádný nadnárodní koncern, ale tradiční firma z Trutnova," tvrdí Rinth.

Když v dílnách firmy zazní slova o tom, že Kara je rodina, není to fráze. V řadě případů ve fabrice pracovaly předchozí generace rodinných příslušníků. "Jsme z Trutnova, moje maminka dříve v Kaře také pracovala, takže my to máme v rodině. Na téhle značce nám opravdu záleží," potvrzuje Vlasta Kuhnová.

Silné rodinné vazby má spojené s Karou i paní Zlata. "Moje babička s krásným jménem Želmíra Kašparová se přivdala ze Slovenska do Trutnova a v Kaře pracovala celý život až do důchodu. V továrně si jí vyučili, dělala klasickou kožešnici, ručně pracovala s kůžemi. Byla v tom nejlepší. Tehdy dokonce dostávali nejlepší pracovníci zájezdy do zahraničí," chlubí se babičkou, které je dnes 94 let.

ÚSPĚŠNÁ INSOLVENCE

Kara skončila v únoru 2021 v úpadku. Před úpadkem Karu vlastnila investiční skupina C2H podnikatele Michala Mičky, který Karu od Rintha koupil v roce 2018. Kara měla 160 věřitelů, kteří po ní požadovali 277 milionů korun. Téměř všechny nároky dlužníků Kara již uhradila. V rámci insolvence uplatnila nevyšší pohledávku 170 milionů korun skupina Natland, aby ji při reorganizaci přeměnila ve vlastnictví firmy. Původně šlo o pohledávku České spořitelny, od níž ji krátce po zahájení insolvenčního řízení získal Zdeněk Rinth, aby ji pak postoupil na Natland Pohledávkovou V.

Při podání insolvenčního návrhu v únoru 2021 Kara uvedla, že ji negativně zasáhla omezení spojená s epidemií koronaviru. Podle Natlandu byla důvodem insolvence Kary i neúspěšná obchodní strategie bývalého managementu a poskytování půjček ostatním společnostem ze skupiny C2H. V insolvenci skončily i další Mičkovy firmy, například oděvní firma Pietro Filipi.

