"Byla to zvláštní situace. Lidé museli stát venku, protože dovnitř mohl jen minimální počet. Někteří to brali s humorem a vtipkovali, že bychom ještě mohli prodávat svařák a párek v rohlíku. Jiným se moc nelíbilo, že musí čekat dlouho venku. Nic jiného se ale nedalo dělat. Měli jsme otevřeno od rána až do osmi večer,” popisovala průběh divokého středečního odpoledne a večera Šárka Čermáková, prodavačka v obchodě Bezva botky, který se zaměřuje na dětskou obuv. "Když vám vláda zavře jediný zdroj příjmů, jste v pasti. Nemáme tržby a zboží, které jsem již zaplatila, zůstává na skladě," reagovala na situaci majitelka trutnovského obchodu Karolína Sobotková. "Co teď budu dělat? Ráda bych udělala nějaké změny v prodejně, drobné opravy a podobně, ale bohužel na to momentálně opravdu nemám peníze. Nebo taky půjdu do lesa a vyhlídnu si nějaký hezký strom k objímání," dodala s úsměvem.

Podle ní jsou v obchodě zvyklí na větší nápor zákazníků, ale ne v tak krátkém časovém úseku. "Dopoledne to byl klasický prodejní podzimní den. Avšak po 13. hodině, kdy vláda vyhlásila lockdown od šesti ráno druhého dne, rodiče ihned zareagovali. Chtěli využít poslední možnost nechat si dítě odborně přeměřit a vybrat ty správné, teď již zimní boty. Vybrat boty pro dítě chce totiž čas," řekla Karolína Sobotková. "Kvůli dodržování rozestupů uvnitř se nám před prodejnou tvořila fronta, dost dlouhá. Lidé ale byli skvělí, snažili se vybrat botky rychle, aby zbytečně nezdržovali a sem tam pomohli i s úklidem bot do krabic. Večer po zavření to u nás v prodejně vypadalo jako po výbuchu," přiznala.

Běžnou otevírací dobu mají Bezva botky do půl šesté večer, ve středu ale odcházel poslední zákazník až ve 20 hodin. "Byl spokojený, že stihl nakoupit," usmála se Sobotková. "V tomto období, zvláště u dětské obuvi, bývá zájem zákazníků největší. Pro děti nemůžete kupovat obuv moc dopředu. Nelze totiž odhadnout, jak moc dítěti noha vyroste. A také vzhledem cenám obuvi je pak problém, třeba za jednu zimní sezonu kupovat dvoje boty. Samozřejmě, že se dá nakupovat i přes e-shop, ale u dětí je to složitější. Málo kdo umí správně změřit dítěti nožku a tak takové nakupování chce pevné nervy a dostatek času, protože ne vždy boty hned sedí," dodala.

Největší zájem měli lidé o zimní boty. "Ty jsou skoro nejdůležitější z celého roku. Aby dětem nemrzly nohy, neměly je mokré, aby boty byly lehké, protože se sněhem ještě těžknou, dobře seděly na noze a hlavně, byly "cool". To se řeší nejvíc," vysvětlila majitelka trutnovské prodejny.

Uzavření obchodů bude mít tvrdý dopad a citelně zasáhne prodejny. "Už na jaře jsem musela sáhnout do naspořených rezerv. A ne až tak kvůli mzdám zaměstnanců, s tím přeci jen trochu pomohl stát, ale kvůli fakturám za zboží a nájem. Podnikatel totiž mohl na jaře čerpat pouze jednu pomoc a nic víc, takže jste si museli vybrat," líčila.

"Boty nejsou vůbec levná záležitost a dodavatelé netrpělivě čekají na úhradu faktur. Díky tomu, že boty musíme objednávat víc jak 7 měsíců dopředu, je celá situace o to složitější. Dodané zboží musíme vlastně nejprve zaplatit a teprve potom jej prodáváme. Když vám vláda zavře jediný zdroj příjmů, jste v pasti," poznamenala Karolína Sobotková. "Tím pádem my nemáme tržby. Zboží, které jsem již zaplatila, zůstává na skladě a v něm i mé finanční rezervy. Opravdu nevím, jak dopadneme. Jasně, že budeme bojovat, ale do kdy?"

Obchod Bezva botky nabízí více jak 14 tisíc párů bot. "Doufám, že bude alespoň nějaký zájem o nákup přes náš e-shop www.bezvabotky.cz, v takovém případě budu samozřejmě řešit tohle. Ráda bych udělala nějaké změny v prodejně, drobné opravy a podobně, ale bohužel na to momentálně opravdu nemám peníze," přiblížila, co plánuje dělat v době, kdy bude prodejna zavřená. "Nebo taky půjdu do lesa a vyhlídnu si nějaký hezký strom k objímání," dodala s úsměvem.

Jakmile Karolína Sobotková umístila na sociální sítě upozornění u vynuceném uzavření obchodu, zákazníci reagovali výzvou k otevření výdejního okénka, jako v případě restaurací. Je něco takového možné? Majitelka v tom zatím nemá úplně jasno.

"Výdejní okénko v maloobchodě možné je, ale pouze na principu výdeje zboží, objednaného z našeho e-shopu. Co s ním zákazník dále udělá, je na něm. Pokud dodrží rozestupy, klidně může botky venku (třeba v autě, nesmí být totiž špinavé z chodníku) hned vyzkoušet a následně do okénka vrátit. Podle zákona má na vrácení 14 dnů, takže je může samozřejmě vyzkoušet i v klidu domova a rozhodnout se, zda je chce," odpověděla a doplnila: "Problém je teď spíš v tom, že opět ne úplně srozumitelně vláda informuje o podmínkách. Na jaře byla, co se týká e-shopů srozumitelnější. Teď vyhlásila "vyjímky z lockdownu - prodejny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany (jen pro výdej zásilek)", ale já osobně si nejsem úplně jistá, zda mohu vydávat zásilky ze svého e-shopu. Není to úplně jasné. Nejsem prodejna, která umožňuje vyzvednout zboží, jako například Zásilkovna. A když půjdu ab absurdum, tak jak se do takové prodejny ty zásilky dostanou, když je povolena výjimka jen pro výdej zásilek?"