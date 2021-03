Kupte si alkohol a ještě vydělejte. Tak by se dalo nazvat heslo Třebíčské whisky.

Čím déle totiž leží v sudu, tím vyšší cenu má. „Lidem se to líbí, protože mohou dát peníze do něčeho, na co si mohou sáhnout,“ vysvětluje hned na úvod Dalibor Pálka z Trebitsch old town distillery.

Trebitsch old town distillery

- oficiálně funguje od roku 2014

- vlastní whisky bar v Třebíči, který momentálně funguje jako obchod

- výroby probíhá v Dalešicích na Třebíčsku a Bohuslavicích na Jihlavsku

- po dokončení rekonstrukce lihovaru by se výroba měla přesunout do Šebkovic

- vlajkovou lodí je Trebitsch Czech Single Malt Whisky 40%

- whisky má certifikát košér kvality

- prodává se i v Číně, Japonsku, Iráku nebo v New Yorku

Třebíčská firma nově nabízí možnost koupit si vlastní sud se zrající whisky. „Nabízíme objem od třiceti do dvou set litrů. Jde o investici, protože soudek s whisky se zhodnocuje osmi procenty ročně,“ vysvětluje hned na úvod Dalibor Pálka z Trebitsch old town distillery.

Svého „investičního soudku“ se zákazníci dočkají do tří měsíců. „Jakmile je zvolený sud naskladněný, mohou se přijet podívat do skladu na sud, který má jejich visačku. V průběhu zrání mohou i degustovat, když uznají samo za vhodné. Pokud chtějí mohou si whisky nechat nalahvovat. Je to alternativní investice, která je pro hodně lidí atraktivní,“ doplňuje Pálka.

Lidé neváhají za tvrdý alkohol utrácet i přesto, že stále zdražuje. „V loňském roce totiž patřil mezi nejmarkantněji zdražující položky v Česku. Je to kvůli citelnému navýšení spotřební daně z lihovin. Přesto Češi neváhají za alkohol utrácet. Loni za alkoholické nápoje zaplatili rekordní sumu, a sice 93,5 miliardy korun,“ uvádí ekonom Lukáš Kovanda.

Trend potvrzuje i Třebíčská whisky. „Kupodivu se nám daří. Možná až nebývale dobře. Prodeje šly výrazně nahoru, díky rozvoji eshopu a internetovým prodejům. Lidé totiž sedí doma a objednávají drahý exkluzivní alkohol. Tím, že nemohou jít třeba do hospody a tam peníze utratit, tak jim nevadí zaplatit více peněz za lahev. To se projevilo i u nás, náš eshop narostl během poslední čtvrtiny roku zhruba desetinásobně,“ zamýšlí se Dalibor Pálka.

Firma provozuje i whisky bar v židovské čtvrti v Třebíči. I jeho se dotklo uzavření provozoven byť jen částečně. „S barem to bylo složitější, ale tím, že máme whisky, což je potravina, můžeme mít otevřený obchod. Z baru se stal Distillery shop, kde prodáváme naše produkty a i další produkty, jako například kávu nebo mikiny. Barmany jsme využili v rámci firmy na jiných pozicích, některé v kanceláři a některé přímo ve výrobě,“ popisuje Pálka.

Nová vlajková loď

I v koronavirové situaci chystají pro letošní rok několik novinek. „Určitá část naší sudové produkce dozrává do šestileté. Během března s ní půjdeme na trh a nahradí naší vlajkovou loď Czech single malt whisky. Dále chystáme limitované edice ve spolupráci s dalšími firmami, například pivovary. Limitkám se chceme v budoucnu věnovat více, udělat třeba omezenou silnější dávku. Další novinkou je, že z posledního sudu single malt ještě jako pětileté uděláme poslední edici naší současné vlajkové lodi,“ poodhaluje Dalibor Pálka.

Jemná whisky má své příznivce i v regionu. „Několikrát jsme ji s přáteli pili, třeba když jsme vyrazili někam do hor na výlet. Třebíčská whisky je jiná, není tak ostrá jako například známější skotské whisky. Možná proto mi tak chutná,“ svěřuje se ze zákazníků Michal Horák.

Třebíčská whisky kromě baru vlastní i barokní palírnu v nedalekých Šebkovicích. „Dokončili jsme tam určité etapy rekonstukce, máme tam náš největší daňový sklad, kde leží alkohol. Zbylo část máme v plánu zrekonstruovat a udělat tam pivovarnickou technologii na vaření zápary a za druhé lihovarnickou technologii, což je destilační kolona- Nyní se do toho chceme pustit naplno a dokončit to. Myslím, že zhruba za rok a půl by to mohlo být hotové,“ plánuje Pálka.