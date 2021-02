Mříž na dveřích u ní spatříte pouze na první svátek vánoční a první den v roce. Nikdy jindy. Nemoc, volno, dovolená? To pro ni neexistuje. „V tomto dá se říci nonstop režimu funguji nepřetržitě už osmadvacet let,“ přikyvuje Ota Novotná, která měla volno naposledy před mnoha a mnoha lety, když ještě zaměstnávala prodavačky.

Nyní už si celý Vitamin, jak zní její nejen v Nové Bělé dobře známá prodejna, řídí sama. „Pracuji nepřetržitě, od rána do večera, nesmím být ani nemocná,“ říká obzvlášť s odkazem na dnešní dobu. Pro nejhorší případ má v záloze syna, který by ji v obchodě zastoupil. „Celý den jako já by tady ale určitě nevydržel,“ směje se paní Ota.

Zato lidé se k ní hrnou s vervou. Jak už sám název nevelké prodejny napovídá, nečekejte v ní třetinu sortimentu složenou z alkoholu, jako to dnes mnohdy v krámcích podobné velikosti bývá. Jen pár lahvinek. „Mám všechno, co lidé potřebují, mražené výrobky, mléčné produkty či třeba domácí koláčky od paní Bartoškové z Vratimova,“ zmiňuje Novotná jednoho z mnoha lokálních dodavatelů, kteří k ní dojíždějí rovněž každý den.

Klobásky jsou hit!

Místním hitem jsou opavské klobásy z udírny na domácí způsob od firmy David. „Klobásky prodávám už 12 let – a každý den čerstvé! To platí i o bůčku a dalších lahůdkách,“ zdůrazňuje Novotná, která si zakládá na čerstvosti. I proto se k ní na klobásky sjíždějí lidé zdaleka.

Ota Novotná prodává v novobělském Vitaminu nepřetržitě už 28 let.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

„Je zajímavé, že když je teď koronavirus, máme dvakrát tak velké tržby než obvykle. Asi se lidé snaží stranit obchoďáků. Zatímco dnes mnozí obchodníci krachují, já naštěstí profituji.“ Je otázka, nakolik je to v jejím případě štěstí a nakolik léta budované know-how. Byť jí nesporně pomáhá, že v Nové Bělé žádný jiný obchod není – nejblíže byste našli Tesco v Hrabové či Albert na Dubině.

Dalším pozitivem je velkokapacitní parkoviště hned vedle její prodejny. Mnohdy je proto rychlou zastávkou i pro řemeslníky a dělníky z okolních staveb či šoféry místní autodopravy. „Můžou zaparkovat s kamionem přímo u prodejny,“ říká Ota Novotná, žena narozená jako třetí dívka v rodině.

„Po tatínkovi, který se jmenoval Oto, už nikoho jiného pojmenovat nemohli. Ota se navíc v celé republice nejmenuje žádná žena, pouze já,“ praví hrdě. „A ve světě už jen nějaká Japonka,“ dodává s úsměvem žena několika unikátů.