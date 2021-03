Ošetřovné pro OSVČ za únor bylo spuštěno: Kdy a jak můžete žádat

Od pátku 19. března až do pondělí 19. dubna mohou živnostníci opět žádat o Ošetřovné pro OSVČ. Dotace související s koronavirem se tentokrát týká období od 1. do 28. února 2021 a je 400 korun za den. Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky. Pozor ale na to, že už ošetřovné nejde kombinovat s kompenzačním bonusem!

Živnostník, elektrikář - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock