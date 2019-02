Zjištění se objevila v australské zprávě Komise pro lidská práva. Ta provedla výzkum do nějž zahrnula zhruba polovinu z 39 australských univerzit v zemi a dotazovala se více než 30 tisíců studentů. Výzkum reagoval na informace aktivistek, které na problém léta upozorňovaly.

Podle výsledků výzkumu jsou ženy třikrát pravděpodobnějším cílem sexuálního napadení a dvakrát pravděpodobnějším objektem sexuálního obtěžování, buď přímo ve škole, nebo po cestě do školy, popřípadě na mimoškolních akcích schválených univerzitou.

"Nevyhnutelným závěrem dat je, že k případům sexuálního násilí a sexuálního obtěžování na australských univerzitách dochází v nepřijatelné míře. Se sexuálním násilím nebo sexuálním obtěžováním se může setkat každý, ale z dat vyplývá, že ženy zažívají takové chování na školách neúměrně častěji než muži," uvedla podle agentury AFP komisařka pro diskriminaci na základě pohlaví Kate Jenkinsová.

Podle ní to dodává váhu hlasům, které upozorňují na znepokojivou míru sexuálního násilí na ženách v Austrálii.

Zpráva dále uvádí, že k téměř třetině případů obtěžování došlo přímo na univerzitní půdě nebo v dalších výukových prostorách. Na školních či společenských akcích odehrávajících se mimo univerzitu se odehrál jeden z pěti útoků.

Na australské univerzity je zapsáno víc než milion studentů, zvlášť populární jsou u zahraničních studentů, zejména z Číny a Indie. Mnoho postižených (včetně mezinárodních studentů) uvedlo, že sexuální incident ohlásilo škole jen neformálně. Většina z nich si pak postěžovala na to, že univerzita neudělala dost pro to, aby jim vysvětlila, co mají dělat a kde mají hledat podporu.

"Číst tu zprávu mi lámalo srdce. Jde o kulturní bitvu, kterou bojujeme všude," řekla podle AFP novinářka Sophie Johnstonová z Národního svazu studentů.

Report obsahuje devět doporučení, co se má stát, včetně údajné potřeby zajistit nezávislé a systematické sledování toho, jak univerzity reagují. Australské univerzitní sdružení Universities Australia, které reprezentuje všechny vysoké školy v zemi, okamžitě oznámilo, že má desetibodový plán, jenž má tuto otázku řešit. Mezi zmíněných deset bodů patří zřízení linky důvěry, která by fungovala nepřetržitě 24 hodin denně sedm dní v týdnu, nová školení pro univerzitní zaměstnance, jež by je učila daný problém rozpoznat a vyřešit, a průzkum, který bude sledovat případný pokrok.

"Jednoznačně a jasně dáváme na vědomí, že toto chování je nepřijatelné a že k němu nesmí docházet ani našich školách ani v naší společnosti. Vyslechli jsme si to a budeme jednat," prohlásila zástupkyně sdružení Margaret Gardnerová.