Od začátku programu ČSOB rozdělila po celé republice už více než 38 milionů korun. V každém z 15 regionů (Praha je rozdělena na dvě části) soutěží čtyři žadatelé. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které postupně představujeme na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Vybraná suma totiž určí i výši příspěvku od banky.

„Do finále se opět probojovala řada zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Jsem rád, že díky programu ČSOB pomáhá regionům můžeme opět zaktivizovat drobné dárce a svým dílem přispět k rozvoji filantropie v Česku,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Pro delší život

Letos na jaře získaly největší podporu projekty Záchrana kostela v Nových Domcích u Rozvadova, FELITI – pomáháme udržet rovnováhu v přírodě, Na čerstvém vzduchu pod střechou a Šťastný vodicí pes.

I podzimní kolo ale nabízí řadu kvalitních prospěšných projektů. Celkem se jich přihlásilo 260. V lokalitě Královéhradecký kraj se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Přijď mezi nás, nezůstávej na to sama!, Dechová pomůcky pro slané děti, Mám sklerózu, ale okno nemám a Chráněné dílny v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK.

Druhým je Klub nemocných cystickou fibrózou s projektem Dechová pomůcka pro slané děti. Jeho cílem je pomoci pacientům s cystickou fibrózou, které nelze vyléčit, prožít delší a kvalitní život. Například novým přístrojem Simeox na odstranění hlenů, který těmto pacientům usnadňuje dýchání a zlepšuje jejich inhalace při zhoršení zdravotního stavu.

„V České republice jsou pro CF pacienty v současnosti jen čtyři tyto přístroje. V Královéhradeckém kraji není žádný, proto chceme jeden do FN Hradec Králové koupit,” říká Ivana Metelkova z klubu. Průměrný věk pacientů je 26 let, ale odhaduje se, že s využitím nejnovější léčby by se polovina dětí mohla dožít 38 let.

Veřejnost rozhodne



- V každém kraji se ve finále utkávají 4 projekty.

- Veřejnost může finančně přispívat od 9. prosince 2019 do 6. ledna 2020 na webových stránkách csobpomaharegionum.cz.

- Každý region získá navíc od ČSOB 150 000 Kč.

- Výše příspěvku se odvíjí od úspěchu projektu u veřejnosti (50 000 Kč za první místo, 40 000 Kč za druhé místo, 30 000 Kč za třetí místo a 25 000 Kč za čtvrté místo).

- Minimální příspěvek veřejnosti nezbytný pro získání finanční podpory ČSOB je 5 000 Kč.

- 14. ledna 2020 budou známy konečné výsledky