Firma, jejíž vznik sahá do roku 1991, věřitelům dluží 720 milionů korun, vyplývá z insolvečního návrhu, který firma poslala Krajskému soudu v Hradci Králové.

Účetní hodnota majetku firmy činí přibližně 750 milionů korun. Za poslední účetní období od října 2021 do konce září 2022 firma vykázala obrat 526 milionů korun, stojí v insolvenčním návrhu. Při reorganizaci by chtěla společnost prodat část zbytného majetku a velkoobchod převést na novou nástupnickou společnost. Počítá se přitom se vstupem investorů do nástupnické společnosti.

Úpadek firmy podle jejího vyjádření souvisí s výkyvy trhu a problémy při obstarávání komponentů, které jsou důsledkem epidemie koronaviru a války na Ukrajině. Po vypuknutí epidemie a uzavření obchodů na jaře 2020 firma evidovala propad prodejů až o 90 procent. Po opětovném otevření obchodů díky velké poptávce téměř celou produkci vyprodala, ale začala se potýkat s kolapsem v dodávkách komponentů, kdy se dodací termíny prodloužily z jednotek měsíců na více než dva roky. Firma se proto musela více předzásobovat a více se kvůli tomu i zadlužovat.

V roce 2021 společnost také investovala do koupě výrobního areálu bývalého výrobce vah Tonava v Úpici. Poslední zvrat podle firmy přišel po vpádu Ruska na Ukrajinu. Poptávka v Evropě po elektrokolech, které jsou pro spotřebitele zbytným zbožím, v souvislosti s energetickou krizí a rostoucí inflací rapidně klesla. "Bohužel v současné době dochází k dodávání materiálů na výrobu, které byly objednány před rokem a více," uvedla firma s tím, že má významné výpadky v peněžních tocích a zcela vyčerpané úvěrové financování. Česká spořitelna firmě v polovině listopadu zablokovala účty a ČSOB ji následně zesplatnila úvěry, tedy požádala o jednorázové vrácení nesplacené dlužné částky.

Při reorganizaci by chtěla společnost prodat část zbytného majetku a velkoobchod převést na novou nástupnickou společnost. Počítá se přitom se vstupem investorů do nástupnické společnosti. Firma uvedla, že i po zahájení insolvenčního řízení má předjednanou výrobu ze zásob s tím, že samotný provoz závodu je ziskový.

Do prozatímního věřitelského výboru společnost navrhla Českou spořitelnu, Komerční banku a za takzvané nezajištěné věřitele společnost Paul Lange - Ostrava, která podle Hospodářských novin pro český trh zajišťuje dodávky cyklokomponentů značky Shimano.

Značku Levit firma uvedla na trh loni, kdy ukončila spolupráci s partnerskou firmou na výrobě kol značky Apache. V plánech pro letošní rok měla BP Lumen výrobu až 40 tisíc kol ve zhruba 50 modelech. Elektrokola montuje z komponentů, které nakupuje od externích dodavatelů většinou z Číny, Tchaj-wanu a Japonska.

