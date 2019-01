Vrchlabí - Částečnému přesunutí produkce fabií do krkonošského závodu společnosti Škoda Auto, okterém se vposlední době spekuluje, podle všeho brání vysoká výrobní cena.

Škoda Fabia | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Ve čtvrtek o tom informoval týdeník Škodovácký odborář. Zájem o fabie, hlavně na německém trhu, výrazně vzrostl díky zavedení šrotovného. Vedení největší české automobilky proto zvažuje, že část výroby této modelové řady dočasně přestěhuje právě do Vrchlabí.



Podle týdeníku ale firma dopočítala, že by výroba jednoho vozu stála o 300 euro víc než současná produkce v mladoboleslavské továrně. Definitivní rozhodnutí však ještě nepadlo. První zpráva o zamýšleném plánu se objevila na dubnové konferenci odborářů ve Vrchlabí. „Všichni to přivítali. Tady v Mladé Boleslavi bychom se na to připravili a šli do toho,“ uvedl předseda škodováckých odborů Jaroslav Povšík. Momentálně se ve Vrchlabí montuje starší i novější verze octavie.