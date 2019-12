Od začátku programu ČSOB rozdělila po celé republice už více než 38 milionů korun. V každém z 15 regionů (Praha je rozdělena na dvě části) soutěží čtyři žadatelé. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které postupně představujeme na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Vybraná suma totiž určí i výši příspěvku od banky.

„Do finále se opět probojovala řada zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Jsem rád, že díky programu ČSOB pomáhá regionům můžeme opět zaktivizovat drobné dárce a svým dílem přispět k rozvoji filantropie v Česku,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Nebýt sama

Letos na jaře získaly největší podporu projekty Záchrana kostela v Nových Domcích u Rozvadova, FELITI – pomáháme udržet rovnováhu v přírodě, Na čerstvém vzduchu pod střechou a Šťastný vodicí pes.

I podzimní kolo ale nabízí řadu kvalitních prospěšných projektů. Celkem se jich přihlásilo 226. V lokalitě Královéhradecký kraj se o finanční příspěvek uchází tyto: Přijď mezi nás, nezůstávej na to sama!, Dechová pomůcky pro slané děti, Mám sklerózu, ale okno nemám a Chráněné dílny v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK.

Prvním je Mamma HELP centrum Hradec Králové s projektem Přijď mezi nás, nezůstávej na to sama! Hlavním posláním Mamma HELP je poskytování bezplatné laické psychoterapeutické pomoci ženám s karcinomem prsu a jejich blízkým. Rakovinou prsu v České republice ročně onemocní téměř 7000 žen.

Kromě individuálního poradenství v centru probíhají i pravidelné odpolední komunitní programy, které ženám nabízejí smysluplné trávení volného času a pocit, že nejsou vyřazeny z normálního života.

„Navrací jim ztracené sebevědomí, pomáhají jim navazovat kontakty s dalšími pacientkami, pokud o to mají zájem, a zvyšují jejich tělesnou kondici a odstraňují následky chirurgické léčby,” říká Jana Smetanová z Mamma HELP.

ROZHODNĚTE I VY

- Hlasování o divokou kartu probíhalo do 22. listopadu 2019 na webových stránkách csobpomaharegionum.cz.

- Následuje finále, ve kterém se v každém kraji utkají 4 projekty.

- Od ČSOB získá každý region 150 000 Kč.

- Výše příspěvku se odvíjí od úspěchu projektu u veřejnosti (50 000 Kč za první místo, 40 000 Kč za druhé místo, 30 000 Kč za třetí místo a 25 000 Kč za čtvrté místo).

- Finanční dary pro vybraný projekt může veřejnost posílat od 9. Prosince 2019 do 6. Ledna 2020.

- 14. ledna 2020 budou známy konečné výsledky.