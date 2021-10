Týdeník Květy zpravodajsko-společenský týdeník pro celou rodinu Víme, co se děje kolem vás. Týdeník Květy přináší klíčové informace, podrobné analýzy, rozebírá aktuální témata, objevuje nové fenomény a trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i profily a rozhovory s osobnostmi z domova i ze světa. Součástí časopisu je vložený týdeník TV magazín s TV programem. Titul je určen pro aktivní rodinu – jde vlastně o jakéhosi rodinného zpravodajského průvodce současným světem.

Beskydy a jejich okolí jsou plné pozoruhodností – k jejich poznání by bylo dobré strávit tu alespoň několik dnů. Vždyť samotná procházka skanzenem v Rožnově pod Radhoštěm (jedním z nejstarších v Evropě) a posezení ve zdejší krčmě zabere celý den, stejně tak třeba výlet do Příbora po stopách Sigmunda Freuda.

Milovníky sportu a techniky pozveme do Kopřivnice, kde se mohou pokochat sbírkou automobilů Tatra i motocyklů Jawa a ČZ či navštívit expozici Dany a Emila Zátopkových. O kus dál pak ve Studénce najdou ještě unikátní Vagonářské muzeum.

Po lehké túře klidným pohořím se před vámi otevře řada dalších možností, jak si užít čas. Z Pusteven můžete sjet do Trojanovic na vypůjčených koloběžkách: je to příjemná cesta plná hezkých výhledů. Nebo jste milovníky adrenalinu a vyrazíte na tandemový motorový paragliding?

Nemusíte přitom vyrážet hned na nejvyšší vrchol pohoří – Lysou horu s jejími 1323 m n. m. Pustevny (vlastně horský průsmyk) jsou totiž obklopeny věncem vyšších hor, z nehož si můžete vybrat: zvolíte nejbližší Tanečnici (1084 m n.m.), vzdálenější Kněhyni (1257 m n.m.), nebo naopak sestoupíte do údolí Bečvy?

Ročně tak na Pustevny tímto dopravním prostředkem vyráží více než 200 000 turistů, další sem přijíždějí auty a autobusy. Jako srdce Beskyd jsou Pustevny už trochu překrvené, stačí však pár desítek minut pohodlné chůze a ocitnete se v relativní „divočině“, kde budou vaše děti mlsat skvělé borůvky a babička uvažovat, jestli už zas náhodou do Beskyd nepřešel ze Slovenska nějaký ten medvěd.

