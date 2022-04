Druhého ledna v sedm hodin večer přiběhli do penzionu Lesní zátiší kolemjdoucí turisté. Upozornili obsluhu, že hoří střecha. V restauraci v tu dobu popíjelo osm běžkařů. Na pokojích naštěstí nebyli žádní hosté. Na přelomu roku dvě velké rodiny stornovaly pobyt kvůli covidu… Na místo vyrazilo šest jednotek hasičů, kteří s ohněm bojovali čtyři hodiny. Tak vypadala situace při požáru, jejíž příčinu kvalifikoval vyšetřovatel hasičů jako skrytou závadu. "Byl to opravdu velký šok. Nejhorší byla bezmoc, že nemůžete nic udělat. Jen čekáte, až se požár po několika hodinách uhasí," vzpomíná na krutý vstup do nového roku provozovatel penzionu a restaurace Lesní zátiší Jaroslav Vrábel.