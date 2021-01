Zažila tehdy obrovské drama. V noci, kdy rodiče s dítětem spali, začalo hořet v podkroví rodinného domu. Na požár je upozornil soused, kterým jim zavolal a probudil. "První hodinu to byl šok. Byli jsme venku s manželkou a kočárkem, pro dceru neměla žádné jídlo. Lítal jsem v županu a holínkách a vynášel ven věci z hořícího domu," vybavuje si Daniel Klust. Byly to krušné chvíle. Dům, do jehož rozsáhlé rekonstrukce v loňském roce vložili 1,2 milionu korun a přestěhovali se do něj, byl najednou v plamenech. "Chtěl bych poděkovat hasičům, že dům zachránili. Přijelo pět jednotek," vyzdvihuje. Číslo transparentního účtu, kam mohou lidé přispívat: 4398846003/0800.

Požár vznikl kvůli trámu, který byl přizděný u komínu. "Nebyl vidět, byl schovaný na půdě pod podlahou vedle komínu, což bývá skrytá závada u starších domů," vysvětluje.

Daniel Klust se přitom vrátil do Dvora Králové, kde vyrůstal a žil do 26 let, teprve před půl rokem z Brna. V prosinci tam nastoupil do nového zaměstnání v České spořitelně. Splácí úvěr na rekonstrukci domu, manželka je na mateřské dovolené. V třígeneračním domě, který patří desítky let rodině, bydleli s 86letým dědečkem Antonínem Pušem. První tři dny po požáru strávili u rodičů, poté se provizorně nastěhovali do pronajatého bytu.

V kritické situaci se rodina dočkala velké podpory lidí. "Ozývalo se nám neskutečné množství maminek. Na sociálních sítích jsme měli denně přes 200 zpráv od lidí, které jsme neznali, a nabízeli nám pomoc. Byla to obrovská vlna solidarity a neuvěřitelný pocit, jak lidé chtěli pomoct," oceňuje Daniel Klust.

"První tři dny chodilo 25-30 lidí pomáhat odstraňovat následky požáru. Klíčový byl už samotný zásah dvorských hasičů, kteří byli na místě první a situaci zachránili od ještě větší katastrofy," připomíná.

Pro jedenáctiměsíční dceru lidé nabízeli dětské oblečení, knížky, hračky, ale také pomoc s hlídáním. "Už jsme museli začít zdvořile odmítat darované věci. Pokud bychom všechno přijali, tak si můžeme otevřít hračkářství. Jsme ale nesmírně vděční za každý kontakt. Každý takový zájem je úžasný a posiluje nás ve složité situaci," váží si podpory.

Klustovým se dokonce ozvali hasiči z okresu Praha - západ, kteří vyzvali kolegy k materiální pomoci. "Stejně jako jedna malá jiskra zažehla tento požár, může jiskra naděje zažehnout požár jiný, vzájemné solidarity a pomoci obnovit domov mladé rodině," vyzývá na sociální síti Jiskra naděje pro Klustovy k podpoře Josef Myslín, starosta Okresního sdružení hasičů Praha - západ, který se přijel na místo podívat a zapůjčil rodině Klustových ozónový generátor k dezinfekci prostor.

První odezva přišla brzy, podařilo se získat interiérové dveře. "Lidé nám vyjadřují obrovskou snahu a chuť pomoct. Je to takové veliké světlo, obzvlášť v dnešní covidové době, kdy má problémy řada lidí. Pro nás je podstatné, že škody jsou jen materiální, a že se nám nic nestalo. Nejvíc si cením toho, že jsme zdraví," zdůrazňuje Daniel Klust.

Na transparentním účtu se během krátké doby podařilo vybrat již 503 tisíc korun. V rodinném domě, v jehož nepoškozené části žije 86letý děda, bude potřeba vybudovat novou střechu. Zdaleka to však nebude jediné, co bude nutné opravit. Co nezničil požár, vzala voda. Ta při hašení protekla celým domem a statici vyhodnotili situaci tak, že se musí strhnout všechny stropy a podlahy.

"Sháníme firmu, která by byla schopná dům opravit. Ideálně, aby začala v březnu. Naše velké přání je vrátit se do našeho domu do Vánoc," říká Daniel Klust.