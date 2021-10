Vozidlo bylo schopné dojet do blízkého sídla majitele, po přizvednutí kabiny bylo zjištěno, že příčinou vzniku požáru bylo vznícení par nafty unikající z drobného poškození pryžové části přepadového vedení palivového systému. Škoda byla vyčíslena na dva tisíce korun, oproti tomu uchráněné hodnoty představují částku asi 200 tisíc korun.

Do trutnovské Husitské ulice vyjížděla v úterý profesionální jednotka hasičů k ohlášenému požáru motorového prostoru nákladního automobilu Tatra 815 s nástavbou UDS 114.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.