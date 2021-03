Čtyři jednotky hasičů vyjížděly tři hodiny po půlnoci do Dolní Branné, kde došlo k požáru vícegeneračního rodinného domu.

U baráku v noci chytla veranda, škoda je 150 000 korun. | Foto: HZS KHK

Hořelo na verandě přímo u vchodu do objektu, což znemožnilo osobám nacházejícím se uvnitř opustit prostory vchodovými dveřmi. Dvěma lidem se podařilo dostat se ven oknem v přízemí, na požár upozornili i ostatní obyvatele domu. Do příjezdu hasičů se pak požár pokoušeli hasit vodou z věder a hasicím přístrojem. Hasiči nasadili na likvidaci požáru vysokotlaký proud vody a další vodní proud C. Zasahujícím jednotkám se podařilo zastavit šíření požáru pod střešní konstrukcí domu nad verandou i dovnitř bytu. Část podbití střechy museli hasiči rozebrat, aby zjistili, zda se zde požár skrytě nešíří. Likvidaci události ohlásil velitel zásahu po 5. hodině ranní.