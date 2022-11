V Hostinném v ulici U Konírny zasahovaly v úterý odpoledne čtyři jednotky hasičů u požáru v jedné z místností v podkrovní části bytového domu. Jeden člověk se nejspíše nadýchal zplodin, hasiči ho vytáhli zvenku po nastavovacím žebříku a pacienta si převzali zdravotničtí záchranáři. Vyšetřovatel hasičů odhadl škodu na 500 tisíc korun. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje.

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v úterý odpoledne u požáru v Hostinném v ulici U Konírny. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Uchráněna byla střešní konstrukce a zbylé části bytu v hodnotě asi 3 milionů korun."Z vnitřních prostor byla rychle zachráněna jedna osoba, ven se ji podařilo dostat okenním otvorem zasaženého podlaží přes ustavený nastavovací žebřík. Kouřem nadýchaný člověk byl předán do péče posádky ZZS a transportován do nemocnice. Požár byl po vstupu jednotek do bytu rychle likvidován, prostory byly zároveň odvětrány pomocí přetlakové ventilace.," uvedli hasiči na sociálních sítích.