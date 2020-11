Podle Lucie Hložkové, mluvčí HZS Libereckého kraje, oznámil požár ve 4.36 hodin ráno zaměstnanec objektu, který duchapřítomně opustil včas prostory horské boudy a přivolal hasiče. "K místu události byly ihned vyslány jednotky druhého stupně požárního poplachu. V rámci mezikrajské spolupráce byla vyžádána také jednotka HZS Královehradeckého kraje ze stanice Vrchlabí. Po příjezdu hasičů na místo bylo průzkumem zjištěno, že jde o silně zakouřené prostory 2. patra a střechy objektu," upřesnila Lucie Hložková.

Hasiči vytvořili dvě průzkumné skupiny, které v dýchací technice vstoupily do objektu a pomocí termokamery hledaly ohnisko zakouření. To se podařilo nalézt, vzhledem k velmi silnému zakouření a složitější dispozici objektu, až po delším úsilí v jednom z pokojů ve druhém patře. Další skupina hasičů se snažila dostat do podkrovního prostoru, který byl tou dobou rovněž silně zakouřený a byla tam nulová viditelnost.

"Pomocí výškové techniky a zařízení CCS Cobra, určené pro hašení vysokotlakým proudem vody a řezání materiálu vodním paprskem, začaly hasební práce také na střeše objektu. Zásah byl velmi náročný vzhledem k materiálu střechy, na které se nacházela falcovaná plechová krytina," uvedla mluvčí hasičů.

Střechu a její konstrukci museli hasiči následně ve třech polích rozebrat a uhasit veškerá ohniska požáru. "Hasební zásah na střeše objektu byl podporován dalším vodním proudem. Vnitřní prostory pak hasiči hasili dvěma vodními proudy. Rekreační objekt jednotky odvětrávaly pomocí dvou přetlakových ventilací. Lokalizaci požáru nahlásili hasiči v 9.37 hodin. Likvidace byla z místa události hlášena v 11.18 hodin," dodala Lucie Hložková.