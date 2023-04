Požár na balkoně jednoho z bytů na sídlišti Bedřichov ve Špindlerově Mlýně zalarmoval v sobotu odpoledne tři jednotky hasičů. Začaly hořet uskladněné materiály. Nikdo nebyl zraněn. Přesná příčina vzniku požáru je v šetření. Včasným zásahem se podařilo uchránit byt před zničením.

Hasiči zasahovali v sobotu ve Špindlerově Mlýně při požáru na balkoně bytu v Bedřichově. | Foto: hasiči Špindlerův Mlýn

Ještě před příjezdem hasičů zkoušeli hasit oheň občané pomocí vody z věder. Hasiči požár uskladněných materiálů na balkoně dohasili pomocí vysokotlakého proudu. Škoda byla předběžně stanovena na 100 tisíc korun, požár poškodil uskladněný materiál, okno, fasádu, zábradlí. Zplodinami hoření byla poškozena i jedna z místností bytu.

V sobotu odpoledne hořelo v bytě ve Špindlerově Mlýně na sídlišti Bedřichov.Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

Anežka Malchusová, která byla svědkem požáru na sídlišti u hřiště v Bedřichově a požár nahlásila hasičům, ocenila na sociálních sítích mladíka, jenž pohotově a statečně zareagoval a vnikl do hořícího bytu.

"Společně se mnou tam byl mladík a dvě dívky, které jsem požádala o pomoc s oznámením požáru obyvatelům domu. Mladý chlapec neváhal a dostal se přímo do hořícího bytu a požár začal sám hasit do příjezdu policistů a hasičů. Nebýt jeho pohotové reakce, bylo by všechno jinak. Proto prosím o sdílení, ať se náš statečný mladý hrdina najde. Jediné co si pamatuji, že měl na sobě černou koženou bundu s červeným nápisem na zádech. Patří mu poděkování za záchranu života(ů)," uvedla svědkyně požáru na sociálních sítích.