Ve Vlastě se manželství a jeho podobám věnujeme celý rok. A jedno téma se nám stále vrací. Nevěra. Tak jsme se na ni podívali zgruntu a bez předsudků.

Na jednu stranu je pro všechny ideál věrný vztah, na druhou stranu víme, že je to spíš výjimka, když žádný z partnerů neklopýtne. A tak jsme se rozhodly, že se na tu tak moc skloňovanou nevěru podíváme podrobně. Na co jsme přišly? Že to není buď a nebo. Nevěra tu je, ať chceme, nebo ne. Nejsme na ni připravené. Ať už jsme těmi podváděnými ženami, milenkami, nebo těmi, které skončily v náručí jiného muže, i když měly doma toho svého, obvykle nevíme, co dělat. „Musí být tajná láska pokaždé odhalena?

Má vášeň vždy jen omezenou trvanlivost? A jsou naplnění, která nám manželství, dokonce i to dobré, nemůže nikdy poskytnout? Jak máme udržovat nejistou rovnováhu mezi svými emocionálními potřebami a erotickými touhami? Co je vlastně věrnost? Můžeme milovat víc než jednoho člověka najednou?

Pro mě jsou tyto otázky nedílnou součástí každého zralého, intimního vztahu. Bohužel pro většinu párů je krize z nevěry první příležitost, kdy o něčem z toho mluví,“ říká terapeutka Esther Perel, která demaskuje nevěru.

Když jsem začala hledat ženy, které poznamenala nevěra, napsala jsem výzvu na Facebook. Prosila jsem, aby se mi do zpráv ozvaly ženy, které ji zažily v jakékoli formě, jako libovolný z těch pomyslných tří vrcholů milostného trojúhelníku. Po hodině jsem měla dvanáct zpráv, další den dalších sedmnáct. Napsaly mi kamarádky, o kterých jsem věděla, že je jejich manžel podvedl.

Ale ozvaly se i ty, jejichž manželství jsem do té chvíle považovala za pevnější než skála. Známé, které mají díky nevěře děti, i ty, které kvůli nevěře přišly o rodinu. Ženy, které v životě postupně byly podváděnými, které podváděly a byly i těmi, s nimiž někdo někoho podváděl. U mnoha z nich jsem netušila, čím si prošly. Některé děkovaly za tu možnost si utřídit díky svým zkušenostem vzpomínky, psaly, že při psaní plakaly.

Nevěra jako symptom

Nastal čas přehodnotit nevěru, protože každý z těch příběhů je jiný. A všechny mají sílu a nesou obrovské emoce. Všechny bez výjimky ukazují, že čas je milosrdný a hojí rány. A všechny ty příběhy potvrzují, že není zlá nebo dobrá nevěra, že nevěra je symptom, že i když se v tom v přítomnosti plácáme a nevíme, kudy dál, cesta se nakonec najde. Jestli v tom právě lítáte, možná vám jejich vyprávění pomohou vidět věci jinak.

