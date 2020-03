Sama s dětmi v karanténě. Den devátý: Mail Pohlreichovi

/EDITORKA DENÍKU IVANA ZÁBRANSKÁ PÍŠE Z OBCE PIHEL/ Tak ministr školství nám to zrovna neulehčil. Včera vyhlásil, že děti se budou z domova učit minimálně do půlky května. A to ty moje jsou už naštěstí na druhém stupni. Mít doma prvňáčka a kromě editování článků, vaření a sekání dříví tu s ním ještě malovat písmenka – tak to už bych se asi radši nechala vystřelit na Měsíc.

Sama doma s dětmi | Foto: Deník