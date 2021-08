V případě velké katastrofy by lidé zapomněli na sváry a vzájemně by si pomáhali. Myslí si to přesvědčivá většina rodičů. Jejich potomci už tak optimističtí nejsou, skoro polovina dětí se obává, že válka či zemětřesení by obnažily spíše to zlé z lidské povahy.

InfografikaZdroj: DeníkTaké u dalších otázek projevila většina nezletilých střízlivý realismus. Polovina dotazovaných předpokládá, že zásoby potravin v ledničce by bez rodičů vydržely nejvýše týden. Pouze každé třicáté dítě věří, že i po roce by našlo v bílé skříni něco poživatelného. A třináct procent žáků a studentů by si prostě nechalo jídlo dovézt.

Možná i proto polovina rodičů předpokládá, že by se jejich ratolesti o sebe dokázaly pár dní postarat samy.

Co kdyby v důsledku velké havárie přišli všichni kromě mě o zdroj pitné vody? Třetina dětí by se o ni rozdělila s ostatními. Podobně velká skupina by si ji ale nechala jen pro své nejbližší. A část omladiny je dokonce připravena na takové krizi vydělat.

Kdyby pitná voda došla úplně všem, napily by se téměř dvě pětiny dětí z louže. Vodě v rybníku by naopak věřil pouze každý třicátý. Dvanáct procent malých respondentů by raději žádné přírodní vodní zdroje vůbec neriskovalo.

