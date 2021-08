Oskar Hes bohužel nemá kvůli otci moc dobré vzpomínky na dětství, naštěstí má ale celoživotní oporu v mamince, která dokáže každý smutek obrátit v pozitivum. Pokud bude mít mladý herec v budoucnu děti, na žádnou krizi je připravovat nehodlá. Přál by si totiž, aby žily v míru, spjaté s přírodou, a ne, aby se zbytečně strachovaly.

Oskar Hes | Foto: se svolením Holiday Films

Otevřelo vám v něčem natáčení Spícího města oči, nebo jen potvrdilo to, co jste si o dětech myslel?

Děti mě nikdy nepřestanou překvapovat. Jsou v mnohých věcech daleko dál než nudní dospělí. Teď v červenci jsem pracoval dvanáct dní jako táborový vedoucí. Vedl jsem oddíl dvanácti holčiček (ve věku od devíti do dvanácti let) a byly opravdu neuvěřitelné. Velmi inteligentní a vtipné mladé slečny. Když to srovnám sám se sebou ve dvanácti letech, tak by si mě ve všem „namazaly na chleba“… Natáčení Spícího města s dětmi jsem si taky moc užil. Jediný problém, který u nich v práci může nastat, je ztráta koncentrace, ale to je v tomto věku běžné.