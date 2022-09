Monacká kněžna Charlene poprvé po nemoci promluvila o rozvodu

Oba poznali velmi rychle, že jsou jeden pro druhého tím pravým, a loni v rozhovoru pro rozhlasovou stanici NRK Radio Mette-Marit popsala, jak se jejich vztah vyvíjel: „Viděl mě. Rozuměl mi. Byl zvědavý. A držel mě,“ zasmála se během stručné věty, která popisuje skutečně celý jejich příběh.

Princ Haakon nezůstal pozadu a zavzpomínal na to, čím ho tehdy budoucí žena okouzlila: „Ta bystrá jižanská dívka na mě udělala dojem. Když Mette vstoupí do místnosti, všimnete si toho. Je v ní síla, kterou není tak snadné přehlédnout. A příjemně se s ní povídalo.“

V roce 2000 pak oznámili zasnoubení, které se neobešlo bez kontroverzí. Když norský korunní princ Haakon veřejně představil svou přítelkyni, tehdy osmadvacetiletou Mette-Marit Tjessem Høiby, mnoho Norů se zděsilo. Proč si princ vybral za nevěstu svobodnou matku? A kdyby jen svobodnou matku, navíc to ještě byla „obyčejná žena“! Nikdo nechápal, proč si nemohl najít partnerku s královskou krví. Norové se zkrátka obávali, že princova volba bude znamenat konec monarchie.

Večírky a drogy

Z Mette‑Marit tehdy veřejnosti „spadla brada“. Bývalá servírka s divokou minulostí spojenou s flámováním a užíváním drog nebyla zrovna pohádkovou princeznou, jakou si lid po boku korunního prince představoval. Navíc byla svobodnou matkou, která s nálepkou bývalé party girl měla k obvyklému modelu budoucí královny daleko. Kvůli její pestré historii ji královští komentátoři v Oslu popsali „spíš jako Fergie než Dianu“.

Pokud by si Mette‑Marit domů přivedl „kluk od vedle“, zřejmě by tím velký poprask nezpůsobil, ale když se jednalo o budoucí princeznu, škraloup v podobě jejího nezřízeného života byl označován za víc než skandální. Na prince se rychle snesla vlna kritiky. Někteří tvrdili, že musí jít dobrým příkladem svým čtyřem a půl milionům poddaným.

Za negativní reakce si však princ mohl částečně sám. I když musel dobře vědět, že si Mette‑Marit prošla divokým obdobím, v médiích tvrdil, že v minulosti jeho přítelkyně nejsou žádní kostlivci ve skříni. Jako by ke dvoru přivedl čistou lilii. To se mu však rychle vymstilo. Novináři rozjeli pátrací akci a o dávných Mette‑Maritiných divokých mejdanech věděl úplně každý.

„Veselejší“ období své manželky princ nikdy nekomentoval. Ovšem to, že byla Mette‑Marit svobodnou matkou mu naopak imponovalo: „Skutečnost, že měla malé dítě, mi opravdu napověděla jen to, že se na sebe nebojí vzít závazky a odpovědnost. Z tohoto důvodu se v mých očích rozhodně méně atraktivní nestala,“ prozradil monarcha.

Nesluší se, aby budoucí královna veřejně rozebírala svou minulost. Proto se k ní vrátila jen jednou, kdy se celé norské veřejnosti rozhodla svá dřívější léta vysvětlit. „Moje vzpoura v mládí byla mnohem silnější než u řady jiných a to mělo za následek, že jsem žila docela divoký život,“ svěřila se médiím. A se slzami v očích dodala: „Byla to pro mě draze zaplacená zkušenost, ze které jsem se dlouho vzpamatovávala. Ráda bych při této příležitosti řekla, že drogy, o kterých se v mé souvislosti mluví, odsuzuji.“

Ze svých vlastních zkušeností však může nyní čerpat a šířit osvětu v tom, jak by měla starší generace přistupovat k té mladší. Podle Mette‑Marit je důležité, aby mladí lidé cítili, že mají ve společnosti své místo. A uvedla to na konkrétním případu ze svého mládí. „Když jsem si v posledním ročníku střední školy oholila všechny vlasy, bylo to pro mou matku těžké. Ale myslím, že to nakonec zvládla dobře.

Kdyby dnes má dcera Ingrid udělala totéž, nevím, jestli bych byla tak klidná. Vím, že těžké období mezi dospíváním a dospělostí může být pro mnohé velmi zranitelnou fází života. Tak tomu bylo i u mě,“ nechala se slyšet nyní už o pár desítek let životní moudrosti bohatší Mette‑Marit.

Striptérka v rodině

Veřejné pokání budoucí královny mělo svůj dopad. Norská veřejnost omluvu přijala, a když 25. srpna 2001 v den svatby jásaly v ulicích desetitisíce lidí, mohla si Mette‑Marit při vstupu do kostela, kde pojala za muže korunního prince Haakona, oddechnout.

Z naháněné hříšnice se prakticky ze dne na den stala miláčkem národa a svou oblibu ještě vytáhla o dva stupínky výš. To když se jí v roce 2004 narodila dcera Ingrid Alexandra a o rok později syn Sverre Magnus.

V to, že se už nikdy nedostane na titulní stránky novin s nějakým tím skandálem, doufala princezna marně. O nechtěnou popularitu se však nepostarala ona, nýbrž její otec. Sven O. Høiby občas plnil norská média svými drobnými výstřelky, kvůli nimž se své dceři odcizil. Jeho volba, co se týče nové partnerky, však nebyla drobným výstřelkem, nýbrž tučným soustem pro bulvár.

Se svou nevěstou, striptérkou Renate Barsgardovou se seznámil, když se svlékla na pódiu během jedné show v jižním Norsku, které se zúčastnil. „Je zvláštní, že se starý muž jako já mohl zamilovat do ženy, která je stejně stará jako moje nejmladší dcera,“ neváhal Høiby svůj životní krok korunovat nějakým tím nevhodným výrokem v bulvárnímu časopisu. Jedním dechem však všechny uklidnil tím, že Renate je jeho opravdová láska.

Princezně Mette‑Marit je dokonce o tři roky méně než její nevlastní matce, která se ale naštěstí vzdala striptýzu a nyní se živí jako zdravotní sestra. Seriózní norská média jsou Její Výsosti nakloněna, proto manželství jejího otce se striptérkou nijak výrazně nerozmazávala a taktně uvedla, že mezi Mette‑Marit a jejím otcem již několik let neprobíhá žádný nebo jen minimální kontakt.

Obavy o zdraví

Před čtyřmi lety vyšlo najevo, že princezna trpí závažným onemocněním dýchacích cest. Byla jí diagnostikována neobvyklá forma fibrózy. Mette‑Marit uvedla, že toto onemocnění způsobuje zjizvení plic a ztěžuje dýchání. Je proto možné, že v budoucnu bude muset omezit své královské povinnosti. „Již řadu let se pravidelně potýkám se zdravotními problémy a nyní víme více o tom, co to je,“ uvedla princezna v prohlášení.

„Přestože mě taková diagnóza bude občas omezovat v životě, jsem ráda, že se nemoc podařilo odhalit tak brzy. Mým cílem je stále pracovat a účastnit se oficiálního programu, jak jen to bude možné,“ dodala.

Norské rozhlasové stanici P3 se dokonce svěřila s tím, že trpí závratěmi. „Když rychle otočím hlavu, je to, jako by se celý svět začal hýbat. K tomu jsem se začala potit a bylo mi nevolno. Myslela jsem, že mi začala předčasná menopauza.“ Královský lékař profesor Kristian Bjøro uvedl, že princezna Mette‑Marit pociťovala postupné změny na plicích již několik let a že její nemoc pravděpodobně nesouvisí se životním stylem. Léčí se dlouhodobě a průběžně jak v univerzitní nemocnici v Oslu, tak u zahraničních odborníků.

Skutečnost, že diagnóza byla stanovena v raném stadiu, poskytne princezně pozitivnější prognózu, uvedl ve svém prohlášení královský palác.

I přes zdravotní problémy se Její Výsost těší dobrému zdraví a královské povinnosti stále plní. V květnu s manželem vyrazili na pozvání korunního prince Daniela a korunní princezny Victorie na oficiální návštěvu Švédska, kde Mette‑Marit bez viditelných problémů skvěle zvládla náročný program, a navíc vypadala fantasticky. Má skvěle našlápnuto stát se v budoucnu reprezentativní norskou královnou.