Fotografie královského páru byla pořízena v areálu Buckinghamského paláce již minulý týden a nyní byla zveřejněna. Nedávno byla také zveřejněna fotografie královny Alžběty, jak si užívá jízdu na koni v zahradách windsorského sídla.

Princi Philipovi k významnému životnímu jubileu veřejně poblahopřál i princ William s vévodkyní Kate.

Philip, vévoda z Edinburghu, bývá na veřejnosti vídán zřídka. V roce 2017 se totiž rozhodl stáhnout do ústranní a vzdát se svých královských povinností. V lednu 2018 se podrobil operaci kyčle a v nemocnici strávil deset dní. Loni v lednu vyvázl nezraněný z dopravní nehody právě nedaleko venkovského královského sídla v Sandringhamu. Poté odevzdal svůj řidičský průkaz.

Letos v dubnu vydal výjimečně prohlášení, v němž děkoval klíčovým pracovníkům, kteří během koronaviru pomáhali udržet zemi v provozu.

Philip, princ řecký a dánský, se narodil 10. června 1921 na řeckém ostrově Korfu. Jeho babička z matčiny strany byla vnučkou britské královny Viktorie. V roce 1922 po vzpouře musela královská rodina z Řecka uprchnout. Prince vychovali jeho angličtí a němečtí příbuzní. Navštěvoval školy v Británii a sloužil v královském námořnictvu.

Vzdal se kariéry u námořnictva

Alžběta a Philip se poprvé setkali v roce 1934 na svatbě jeho bratrance. Vzali se ve Westminsterském opatství 20. listopadu 1947, kdy bylo Alžbětě 21 let a Philipovi o pět let víc. O šest let později usedla Alžběta na trůn a Philip získal titul vévoda z Edinburghu.

Britská královna Alžběta letos oslavila 94. narozeniny

Po Alžbětině nástupu na trůn se musel vzdát kariéry u námořnictva a vzít na sebe zodpovědnost hlavy státu a plnit reprezentativní královské povinnosti. "Celé ty roky byl, jednoduše řečeno, mou silou a oporou," pochválila v minulosti královna svého chotě. Princ Philip zase zdůvodňoval jejich dlouholeté úspěšné manželství tím, že "královna je obdařena neobvykle velkou dávkou tolerance".

Vévoda je teprve třetím nejdéle žijícím britským aristokratem. Princezna Alice, vévodkyně z Gloucesteru, která byla švagrovou Philipova tchána krále Jiřího VI., se dožila 102 let. Zemřela v říjnu 2004. Druhou nejdéle žijící britskou aristokratkou pak byla Philipova tchyně, královna matka. Matka Alžběty II. se dožila 101 let. Zemřela v březnu 2002.

Princ Philip je znám pro svůj přímočarý smysl pro humor. Jednomu Australanovi, který mu řekl, že „žena je doktorka filozofie a má mnohem významnější postavení než já“, kupříkladu odpověděl: „Jo, v naší rodině máme tenhle problém taky.“ Při jiné příležitosti například okomentoval tradiční hábit nigerijského prezidenta: „Vypadáte, jako byste se chystal jít spát.“ Muže jedoucího na elektrickém vozíku se pak zeptal: „Kolik lidí jste s tím dneska přejel?“

Vévoda je zastáncem zdravého stravování a cvičení. Je o něm známo, že chodí rád, chodí po schodech a nepoužívá výtahy. V loňském roce také neopomněl novinářům připomenout, že se stále vejde do uniformy, kterou oblékl ve svatební den.