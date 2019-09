Bike Víkend MTB 2019 - Závod českého poháru XCO, UCI C1

BÍKEND VÍKEND MTB 2019 je tradiční závod horských kol, který se koná ve dnech od pátku 10. 5. do neděle 12. 5. 2019 v Peci pod Sněžkou.

Závod je pořádán jako Český pohár horských kol v disciplínách XCO a je též zařazen do mezinárodní kategorie UCI C1. Těšit se tak můžeme nejen na nejlepší české závodníky, ale také na konkurenci zahraničních bikerů, kteří se jistě přijedou do Pece pod Sněžkou poprat o důležité body pro nominaci na OH 2020.

Více se dozvíte zde: http://www.biketourkrkonose.cz/bike-vikend-mtb/uvod