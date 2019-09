Čiperkafest - dětský fesťák

Vezmi mámu, tátu, babičku, dědu i věčně znuděnou ségru na pořádný dětský fesťák! Užijete si rozhodně všichni.

Ty nejmenší určitě potěší Čiperkové, kteří nejen zazpívají, ale budou všude kolem po celý den. S malými i velkými neposedy si zalumpačí Lumpína a její drak. Originální bubeník Tokhi se svou bubenickou show Groove Army rozbubnuje celý areál a udělá bubeníky i z vás. Animátorky vás zase pěkně rozparádí a zatancuje si tu dokonce i pes. Kouzelník vykouzlí nejen úsměv na tváři. Dozvíte se, co se stane, když zajíc sní kus starého krajíce. Kdo vám to prozradí? Přeci divadélko Kůzle. Zazpívá i populární muserka a youtuberka Mína, se kterou vystoupí i několik dalších muserů. Ale to pořád není všechno! V přímém přenosu se bude péct největší bublanina v Česku a doufáme, že se zapíše do Knihy rekordů. Samozřejmě, že pak vás čekají bublaninové hody. Zadovádět si můžete na spoustě dalších atrakcí – připravena je i Kubíkova stezka, bludiště, zookoutek, projížďky na koních a tak dááál.

A dokonce je zajištěna i mokrá varianta, kdyby náhodou pršelo. Jak to uděláme? Máme připraveno velké cirkusové šapitó. Takže šupito na předprodej, dokud jsou ještě lupeny k mání. A hlavně do konce roku jsou pouze za 150 Kč nebo rodinné za 500 Kč. Od ledna je vstup vyšší.

PS: Co napsat Ježíškovi? Takový dárek už stojí za to!

Veškeré info na: www.ciperkafest.cz