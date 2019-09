FLORIDA & HAVAJ NA HAVAJI

Ostrovy z ohně, žraloci, mořské panny a Mickey Mouse

Jedinečné výpravy na lodi, kajaku, plachetnici, na vodním skútru a pěšky

Úchvatný podmořský svět a sopečné ostrovy ze žhavé lávy

Strhující indiánské a havajské tance



Tentokrát se jako první vydáme na slunečnou Floridu. Prozkoumáme OSTROVY KEYS, okolo kterých podnikneme plavbu na malé plachetnici. Mezi mangrovami se projedeme NA VODNÍM SKÚTRU. Podnikneme plavbu lodí na divoké delfíny a budeme krmit dravé žraloky.

V národním parku EVERGLADES se budeme kochat nádhernou bažinatou krajinou zarostlou statnými cypřišky porostlými dlouhými cáry lišejníku. Budeme pozorovat spousty VODNÍCH PTÁKŮ. Pozor si však budeme muset dávat před mohutnými a nebezpečnými ALIGÁTORY, kteří okupují snad každou větší louži.

U teplého pramene řeky Crystal River se v chladném období shromažďují KAPUSTŇÁCI, neboli mořské panny. Neohrabané vodní savce budeme pozorovat z lodi, plout mezi nimi na kajaku, a dokonce si s nimi i zaplaveme.

Na žraločím pobřeží budeme pak spolu hledat PRAVĚKÉ ZKAMENĚLÉ ŽRALOČÍ ZUBY. Kdo má velké štěstí, může tady najít dokonce i obrovský zkamenělý zub MEGADOLONA, největšího vymřelého žraloka na světě.

Spoustu zábavy si užijeme v parcích Island of Adventure a Epcotu, kde se setkáme se SPIDERMANEM a Jackem Sparrow. Budeme se procházet v Jurském parku, ale i v magické zemi HARRYHO POTTERA. Vyzkoušíme si nejednu krkolomnou atrakci. V pohádkovém parku Disney World zavzpomínáme na své útlé dětství. Všichni - malí i velcí - budou na závěr dne nedočkavě čekat na hlavní postavičku MYŠÁKA MICKEYHO. V mořském parku Sea World pak budeme obdivovat dovedné delfíny a kosatky. Zavítáme spolu také do muzea kuriozit, do muzea lovců lodních pokladů, sáhneme si i na trup slavného potopeného Titaniku. Uvidíme Edisonovo a Fordovo muzeum. Navštívíme dům, kde bydlel spisovatel HEMINGWAY. Spatříme ale i slavný CAP CANAVERAL, kde startují americké kosmické rakety.

Zaposloucháme se do pravé country hudby, uchvátí nás pravý INDIÁNSKÝ TANEC.

Na naší další cestě navštívíme Havaj - ostrovy Oahu, Kauai, Maui a Big Island - kde po našich velmi náročných cestách hledáme POVĚSTNÝ KLID A POHODU. A tak mezi spoustou turistů a drahotou hledáme onen ZTRACENÝ RÁJ ...

V hlavním městě Honolulu zavzpomínáme na dobu II. světové války, kdy byla Japonci napadena americká vojenská základna PEARL HARBOR. Prozkoumáme válečnou ponorku, pokloníme se obětem potopené lodi Arizona. Důkladně prochodíme také loď Missouri, kde byla podepsána kapitulace Japonska a ukončení II. světové války. Setkáme se dokonce i s válečným veteránem, který pomáhal osvobozovat naši Plzeň. Zažijeme ovšem také nečekaný ATOMOVÝ POPLACH a PŮL HODINY STRACHU.

Na Havaji nás však nejvíce uchvátí mořský svět, ve kterém strávíme spousty nádherných hodin. Uvidíme VELRYBY KEPORKAKY, které k nám zvědavě samy připlavou. Budeme plavat také s divokými delfíny. Uvidíme spousty velkých MOŘSKÝCH ŽELV na souši, ale i v moři. Budeme šnorchlovat mezi SPOUSTOU BAREVNÝCH RYBIČEK, obdivovat mořské ježky a okurky. Trošku se lekneme, když se ocitneme kousek od zubaté murény. Podnikneme vzrušující noční plavbu na ohromné REJNOKY MANTY, kteří vypadají jako andělé.

Velké dobrodružství zažijeme MEZI ŽRALOKY. Plavat s nimi v kleci nám však nestačí, a tak neváháme a skočíme přímo mezi ně do vody. Musíme však být velmi ostražití, neboť žraloků kolem nás krouží strašně moc a při špatném nebo prudkém pohybu okamžitě zaútočí!

Uvidíme vzácnou husu nene, ale i malé neposedné mangusty. A snad se nám podaří najít i velmi vzácného SMĚJÍCÍHO SE ŽLUTÉHO PAVOUKA.

Uchvátí nás skalnatá krajina jurského parku plná vodopádů, ohromné stromy banyány, vysoké stromové kapradiny, květy ibišku a plumérií. Nevyhneme se ani TROPICKÉMU DEŠTI, který dělá z těchto vzdálených ostrovů pozemský ráj.

Svou hlavu vztyčíme k vysokým kokosovým palmám, které se sklání nad bílými, okrovými, červenými a ČERNÝMI PLÁŽEMI. Vydáme se také k velmi vzácné zelené pláži plné drobounkých zelených DRAHOKAMŮ OLIVÍNŮ.

Přes den napjatě pozorujeme, jak SURFEŘI zdolávají velmi vysoké vlny. K večeru pak zasedneme k dobrému jídlu luau. Poté nás uchvátí tanec nádherných HAVAJSKÝCH TANEČNIC.

Největším dobrodružstvím bude pro nás ostrov Big Island, kde se nad SOPKOU KILAUEA vznáší šedý hustý dým. V jejím kráteru již desítky let vře žhavá láva a tryskají rudé fontány. S miliardami hvězd na nebi ze sebe dělá sopka Kilauea neskutečně magické místo. Prochodíme také temné LÁVOVÉ TUNELY, než podnikneme velmi náročnou cestu přímo k TEKOUCÍ ŽHAVÉ LÁVĚ. Na tomto horkém, pustém, sluncem a deštěm bičovaném místě si uvědomíme, jakou sílu má Země, a že NIC NETRVÁ VĚČNĚ.