František Nedvěd & kapela Tie Break

František Nedvěd český zpěvák a kytarista. Je jednou z nejvýznamnějších osobností české country, folku a trampské písně. S o rok starším bratrem Janem jsem vyrůstal V Praze na Spořilově, ale hodně času jsme trávili v Lukách pod Medníkem na Sázavě. Podobně jako většina mých vrstevníků jsem začínal s beatem. S Honzou jsme hráli ve skupině The Three Long Fingers a také The Preachers. Později jsem s Honzou, Gustavem Blažkem a Jitkou Markovou založili trampskou skupinu Toronto.

V roce 1974 umírá Gusta Blažek a Jitka odchází z Toronta. Na jejich místo nastupuje Petr Zadina a Zdenka Tosková ze skupiny Ještěři. V roce 1975 se konal zájezd Toronta a Spirituálu Kvintet do Belgie. Stávám se s Honzou a Zdenkou členy skupiny Spirituál Kvintet. Zdenka se vdala za Jirku Tichotu ze Spirituál Kvintetu.

Asi 5 minut před koncertem v Lucerně se Toronto přejmenovalo na Brontosaury. Pár let poté jsem odešel ze skupiny. Následně na to Honza Brontosaury rozpustil a hrál u Smolařů. Přibližně po půl roce se Brontosauři dávají v původním složení zase dohromady. V roce 1997 se s bratrem Janem rozcházíme a já začínám "pomáhat" hrát Příbuzným a od roku 2011 vystupujeme opět společně s bratrem Janem, nahráváme nové album Souhvězdí jisker.

Od roku 2013 vystupuji opět samostatně nebo s kapelou Tiebreak, občas vystupujeme společně se synem Vojtou. Tak se na Vás v tomto složení moc těšíme na Štěrbově vile!

