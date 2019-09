Friendly Gathering III

Po skoro dvou měsících co byl v hellu klid, ticho a jenom se skejtovalo, je na čase to zase trochu roztočit.

S ničím si nelámejte hlavu, vyražte v pátek s partou na hory a potom rovnou do SkateHellu. V duchu mota #skatebeersandrocknroll oslavíme nezadržitelný konec zimy a taky to že jsme všichni zdraví a máme se rádi.

Těšte se na Jam v minirampě, pár menších soutěží okolo a v neposlední řadě na pořadnej kytarovej nářez od kapel Lusky a Snyder.