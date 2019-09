Garage & Tony Ducháček

Kapela Garage po revoluci 1989 zažila Garage jakýsi vchol své kariéry. Kapela rozsáhle vystupovala a cestovala po Čechách a západní Evropě. Hrála na hlavních festivalech ve Francii, Švýcarsku, Rakousku a v Belgii. V červnu 1991 Garage koncertovala v newyorském Central Parku v průběhu festivalu Summer stage. S písní Berlin, vyhrála v hitparádě Radia France International cenu za nejlepší zahraniční píseň (1993) a následně byla pozvána na festival do Cannes a byla prezentována MTV Europe.V témže roce také předskakovala na koncertě Iggyho Popa v Praze. Během 18 let po revoluci Garage vydala řádku alb. První na vinylu, další již na na CD.

Abychom je jmenovali: Garáž, Praha, No parking, Apogeum,CD Nepohádka a dosud poslední CD Black!.

