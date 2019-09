Hero Season Trophy 2019

Hero Season Trophy Tour se vrací v roce 2019 opět do Špindlerova Mlýna. Hlavním bodem programu bude i letos závod v obřím slalomu pro veřejnost v několika kategoriích, a to na stejné sjezdovce, kde se letos jel závod Světového poháru. Vítěz každé kategorie si odnese CHYTROU SEZÓNKU 2019/2020 a pohár pro krále hory.

Závodníci se mohou přihlásit do následujících kategorií:

- Děvčata ve věku od 6 do 11,99 let

- Chlapci ve věku od 6 – 11,99 let

- Děvčata ve věku od 12 do 17,99 let

- Chlapci ve věku od 12 do 17,99 let

- ŽENY ve věku od 18 do 49,99 let

- MUŽI ve věku od 18 do 49,99 let

- MASTERS ženy 50 +

- MASTERS muži 50 +

Startovné:

- Držitelé CHYTRÉ SEZÓNKY při nákupu na gopass.cz: 125 CZK

- Ostatní zájemci při nákupu na gopass.cz: 250 CZK

- Registrace na místě v den závodu: 375 CZK

Kromě závodů bude celou Hero Season Trophy provázet bohatý program a spousta zábavy a soutěží pro všechny věkové kategorie.

Akce proběhne ve Svatém Petru.

Více info zde: https://bit.ly/2BLu64d