Imodium - Jiná místa tour

...aneb koncert na rozloučenou?

Ahoj kamarádi!

Všechno má svůj čas a my se po více než sedmnácti letech hraní rozhodli, že si užijeme taky „jiná místa“, než jsou jen pódia, šatny, dodávky a zkušebny. Pravda, díky své hudbě jsme navštívili daleko více míst, od věznice až po O2 arenu. Všechno jsou to nesmazatelný zážitky a navždy v nás zůstanou. Teď si ale dáme na neurčitou dobu pauzu.

Hudbu děláme zhruba od čtrnácti let a nutno říct, že nikoli pouze pro zábavu. Byli jsme a budeme tu pro ni, bude-li jejím prostřednictvím co říct. V tuto chvíli jsme však řekli vše, co jsme zatím chtěli. Jsme vám všem nesmírně vděční za přízeň a podporu, kterou jste pro nás měli, a kterou nám, pevně doufáme, nadále zachováte. Ve správný čas se vrátíme.

Jak se zpívá v milované písni od Vypsané fiXy: „Na rozloučenou jim zamávali,“ zamáváme si stylově. Dovolte nám pozvat vás na speciální akustické turné „JINÁ MÍSTA“, jak jinak než na speciálních, jiných místech.

Bude to naše poslední aktivita před plánovanou pauzou.