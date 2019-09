Junkyard BMX JAM

Srdečně tě zveme na první ročník Bmx závodu, který se uskuteční v Trutnově. Co potřebuješ vědět ?? Skoro nic, jen si napiš do diáře…

Co: JUNKYRAD BMX JAM

Kde: V Trutnově na bývalém smetišti (Na Lukách 460, 541 01 Trutnov)

Kdy : 27.7.2019

To je vše co potřebuješ hlavně vědět… Přijeď, přijď si k nám užít pohodovou akci plnou adrenalinu a neskutečných triků na dětském kole (BMX) Chceš přijít jako divák ?? Neváhej čeká na tebe vychlazené pivo, nealko a nějaké to jídlo. Pořádná akce kde určitě nebudou chybět ani SOUTĚŽE PRO DIVÁKY. Samozřejmě že vstup na celou akci je zcela zdarma…

Harmonogram celé akce:

9:00 Otevření Skateparku

9:00- 9:15 Dj Denzo odpálí celou akci

9:15 - 11:00 Potvrzení online registrace (+registrace na místě)

10:00 - 11:30 Trénink jezdců v parku všech kategorií

11:30 - 12:00 Trénink vyhrazený pro kategorie AMATÉR

12:00 - 13:00 Kvalifikace kategorie AMATÉR

13:00 - 13:30 Trénink vyhrazený pro kategorie PRO

13:30 - 14:30 Kvalifikace kategorie PRO

14:30 - 15:30 Cash for trick

15:30 - 16:30 FINÁLE kategorie AMATÉR

16:30 - 17:30 FINÁLE kategorie PRO

18:00 Vyhlášení výsledků všech kategorii

A teď už info pro jezdce- pokud se zaregistruješ předem ty ušetříš peníze a nám ušetříš čas není to složité přihláška ke stažení dole stačí zaslat vyplněné na email tom.bartsch@seznam.cz ....Cena online registrace 50,- A na místě 150,- Obě možnosti se platí na místě.

Závod se pojede ve 2 kategoriích a to Amatér do 18 let (včetně 18 )

A kategorie Pro od 19let…