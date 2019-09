Kněžický Vrch:

Karneval na lyžích

10. ročník pořádá lyžařská škola Snowschool se ski areálem Kněžický Vrch Vrchlabí a DDM Pelíšek Vrchlabí

Kategorie: do 6 let, 7 -14 let, 15 a více

Kde: Kněžícký Vrch Vrchlabí - Kněžický Expres

Registrace: Parkoviště P1 před kanceláří Snowschool v čase od 12:00 do 13:00 hod.Volné sjíždění masek pod dohledem poroty: 13:00 - 15:00 hod.Slavnostní vyhlášení masek: 15:15 hod. před kanceláří Snowschool

Startovné pro karnevalové masky: děti do 6 let v doprovodu rodičů 50,- Kč, 7 let a více 100,- Kč.

V ceně startovného je odpolední jízdenka na 4sedačkové lanovce Kněžický Expres, organizace karnevalu a drobná cena pro všechny masky. Cena jízdeny je platná pouze pro plnohodnotné kostýmy.

Účast na karnevalu bez jízdenky: 50,- Kč.