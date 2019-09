Klášterní struny 2019: Jazz Elements, Pocta Zuzaně Navarové

KLÁŠTERNÍ STRUNY 2019

pátek 12. 7. 2019 / 20:00

Jazz Elements

pocta Zuzaně Navarové

Františkánský klášter Hostinné

vstupné 110 Kč



Kapela Jazz Elements vznikla v roce 2015, ovšem počátky kapely sahají mnohem dále. Tento projekt s písněmi Zuzky Navarové a jejích dvou kapel vznikl v roce 2016 a od té doby má za sebou kapela plno koncertů nejen po Praze, ale i po republice.

Divácky úspěšný projekt vymyslela zpěvačka Barunka Šedivá: “Všechny nás to neuvěřitelně baví a tuhle muziku hrajeme s velkou pokorou k Zuzaně a snažíme se interpretovat její písničky autenticky a po smyslu. Někdy je to těžké, protože na některé písničky jsme třeba moc mladí anebo nemáme zkušenosti, ale i tak se snažíme to zahrát s láskou a napojením a ono to vždycky nějak vyjde :-)”

Projekt Pocta Zuzaně Navarové a kapela Jazz Elements míří i k Vám, nenechte si je ujít!



Barbora Šedivá – zpěv

Tomáš Pecka - kytara, zpěv

Nicholas Roy Arthofer – trubka, zpěv

Antonín Jína – perkuse, bici, zpěv

Jan Neruda – basová kytara, zpěv

Stanislav Šedivý - kytara