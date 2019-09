Krkonošské pivní slavnosti Vrchlabí 2019

Zveme vás na 22. ročník tradičních Krkonošských pivních slavností do Vrchlabí. Opět si vychutnáte lahodná piva různých značek, kousky z Krkonošské pivní stezky a další chmelové lahůdky. Pro rodiny s dětmi je připraven bohatý dětský park, plný atrakcí a zábavy. Nebude chybět pivní škola Jardy Učíka, Fotobedna a noční svozy autobusů.

PROGRAM >

12.00 VAŤÁK

14.00 ACUSTIC FRONT

15.30 FAST FOOD ORCHESTRA

17.00 THE ATAVISTS

18.30 VOJTA KOTEK A THIS!

20.00 TĚŽKEJ POKONDR

21.30 DAVID KOLLER A Kollerband

23.00 CRAZY DOGS - Elvis revival

00.30 ALIBI ROCK 20 let na scéně

Dětský park >

13.30 Zpívánky s Nikčou

15.00 ČIPERKOVÉ

Skákací hrad, malování na obličej, kreativní dílny, sladkosti, čtyřkolky...

Předprodej vstupenek >

Od 1.5. do konce června za 160 Kč.

V průběhu července za 200 Kč.

Na místě 240 Kč.

Děti do 130 cm za doprovodu rodičů vstup zdarma.

Vstupenky kupujte v Informačním centru ve Vrchlabí, nebo online na webu >> http://www.krkonosskepivnislavnosti.cz/vstupenky/pivni-slavnosti-vrchlabi/