Krkonošský festival minipivovarů 2019

Zábava, hudba, dobré lokální pivo, regionální produkty, program pro děti, to všechno loni nabídl Krkonošský festival pivovarů a nabídne to i letos 29. června. Zveme vás opět do Velké Úpy na tuto parádní akci.

Na dospělé čeká:

- ochutnávka piv od regionálních pivovarů

- pivní akademie Jardy Učíka

- soutěže nejen o pivní ceny

- stánky s občerstvením a regionální produkty

- po celý den hudební doprovod

Vaše ratolesti zabavíme taky:

- jízdou na koloběžkách

- lukostřelbou

- dováděním na slack lajně

K hudbě zahrají kapely Patrola a Strahov, pohodové kapely pro pohodové odpoledne.

Doporučujeme si před začátkem akce, nebo kdykoli v průběhu, vyjet lanovkou na Portášky, kde najdete zábavu pro malé i velké v podobě Herní krajiny Pecka. Pokud jste před tím neochutnali moc piva, můžete to sjet dolů na koloběžkách, .

Program:

12:00 začátek akce

13:00 k hudbě a tanci zahraje kapela Patrola

15:00 přednáška pivní akademie Jardy Učíka

16:30 k hudbě a tanci zahraje kapela Strahov

19:00 konec akce

V průběhu celého dne budou probíhat soutěže o ceny a degustace.