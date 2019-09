Bouda v Obřím Dole: Přátelé a kamarádi,

máme tu čest Vás všechny pozvat na koncert jazzové legendy

Laco Deczi The Celula New York (USA)

a to 13. 5. 2019 v pondělí od 20:00 na Boudě v Obřím dole.

na co se můžete těšit?

do ranních hodin Vám zahraje DJ Lajk

projekce v přírodě od NASTALpictures, hlavní hrdina Adam Black

na čepu bude Krakonoš 12° a Medvěd 10,5° Summer Ale

zahřeje Vás horká medovina

budeme grilovat, myslíme i na vegany

koncert bude venku, tak se dobře oblečte

stany, topení, a moc ohňů ....všechno bude

jak se k nám dostanete?

zaparkujte na centrálním parkovišti u lanovky na Sněžku, pak je to k nám příjemnou procházkou 20 minut směrem Obřím dolem na Sněžku

pokud budete chtít odvézt, volejte naše speciál Lacotaxi

na tel: 722 221 234, bude jezdit od 17h do 24h

za lacinou cenu 150,- Kč Bouda - Pec ( pro lokály ještě lacinější )