Lázeňský den otevřených dveří

V pátek 24. 5. otevřeme na celý den dveře svých lázeňských domů

Možnost nahlédnout do všech zákoutí lázní v srdci Krkonoš a prožít v nich celý den, vyzkoušet nejmodernější rehabilitační přístroje, nasbírat razítka během prohlídky a vyměnit je za vyhlášený lázeňský guláš a malé pivo v Kolonádě. Shlédnout představení opery Prodaná nevěsta a poslechnout si živou hudbu na kolonádě. Taková příležitost se už 24. května nabízí v Janských Lázních, kdy pro vás od 10 do 18 hodin otevřeme dveře do lázeňských domů dospělé i dětské léčebny, umožníme vám objevit kouzlo jednotlivých léčebných provozů, zažít vybrané lázeňské procedury (plavky, prosím, sebou) a užít si zábavu v doprovodném programu pro děti i dospělé. Od 16 hodin se budete moci v lázeňské Kolonádě zeptat ředitele lázní a primářů obou léčeben na všechno, co vás zajímá.